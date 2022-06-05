立法會開支｜民建聯小花棄從警改任黨友議助　新丁重本聘顧問助拳

新一屆立法會上任半年，各議員開設辦事處及日常開支陸續出爐。《香港01》查閱立法會文件，發現議辦職員名單之中，不乏政圈熟悉名字，例如早前轉跑道投考警察的建制派「小花」植潔鈴重投民建聯，出任該黨議員梁熙的議員助理，月薪達3.5萬元。去年參選立法會人大政協及全國性團體界別落敗的謝曉虹，則出任選委界周文港的議員助理，月薪約1.6萬元。



另外，「新丁」議員陳曼琪以每月3.6萬元聘請顧問，負責撰寫新聞稿及分析時事等。同為新任議員的吳傑莊以每月2.5萬元聘請顧問公司，負責每月提供一篇1,000字的文章，並支援召開記者會等。



植潔鈴學堂受傷改任梁熙議助 月薪3.5萬元

前東區區議員植潔鈴去年初退出民建聯，捨棄政途投考警隊見習督察，不過她在學堂訓練期間因盤骨及腰受傷而選擇退出。立法會選舉期間，植潔鈴已為梁熙助選，自今年1月起她出任梁熙的議員助理，月薪3.5萬元，屬梁熙辦事處內薪酬第二高的職員，但仍不及督察的起薪點4.8萬元。

梁熙亦聘請了東區區議會主席黃建彬出任議助，月薪2萬元。

植潔玲傷勢未完全康復 梁熙讚熟悉地區事務

植潔鈴表示，她在警察學堂受訓期間盤骨骨裂，因此退出休養身體，至今仍未完全恢復，有時仍會腰痛。她稱，她認識梁熙約有4年，立法會選舉期間為梁熙助選，及後梁熙組班時邀請她加入，她亦順理成章成為梁熙議助，負責地區工作協調，現時她已重新加入民建聯。

梁熙指，植潔鈴熟悉東區及灣仔的地區事務，與她有多年合作關係，工作上會有默契，因此邀請她出任議助。他提到，由於議辦整個團隊也非常年輕，故特意邀請具豐富地區經驗的黃建彬出任顧問，提醒他們需要為民建聯以往許下的承諾「埋單」。

陳曼琪3.6萬元聘「愛國者」任顧問

立法會議員每年可申領的辦事處營運開支逾280萬元。選委界議員陳曼琪聘請一名陳姓人士出任顧問，每月顧問費3.6萬元，合約為期一年，據網上資料顯示，該人與一位名為陳立峯的律師英文姓名同名。顧問職責包括撰寫演講稿、新聞稿、提供時事分析意見，以及協助聯絡社會各界人士。陳曼琪形容該人為堅定的愛國者，對落實「一國兩制」及「愛國者治港」的態度堅定、學歷高，而且熟悉立法會的實際運作，是該職位不可替代的人選。

吳傑莊2.5萬聘顧問公司 每月寫1篇文章兼提供政策意見

另一選委界議員吳傑莊聘請顧問公司，負責每月提供一篇約1,000字文章，供在報章刊登；每月不定期舉行會議討論辦事處工作；為社會議題和政府政策提供專業意見，並就突發或熱門事件作出回應等。吳傑莊事前貨比三家，最終選擇了報價最低的騰暉管理顧問有限公司供應服務，每月費用2.5萬元。

首次晉身立法會的九龍西議員梁文廣，聘請了房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉擔任議員助理，月薪5,104.8元，相信是兼職性質。

江玉歡逾11萬元買多部電腦 狄志遠購二手梳化

議員在每屆立法會任期內可申領不超過37.5萬元 的開支償還款額，以開設其辦事處，以及購置和使用資訊科技及通訊設備。選委界議員江玉歡用上約11.9萬元購買電腦和電子設備，包括6部桌上電腦、1部手提電腦和1個路由器。

選委界議員何君堯視乎相當重視衞生，花上約2.5萬元購買6部空氣淨化機，分別放在立法會辧公室、屯門、天水圍及荃灣的辧事處。社會福利界議員狄志遠購入一張價值9,900元的二手梳化，連同運費費用合共11,600元。