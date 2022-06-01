7名議員函政府及候任辦　促助保留珍寶海鮮舫　陳家珮倡覓地重置

香港仔「珍寶海鮮舫」停業逾兩年，因未能尋獲合適的第三方機構營運，集團宣佈6月份將其移離香港。7名立法會議員聯署今日（6月1日）去信政府，並將副本抄送候任特首辦，希望當局保留珍寶海鮮舫，但有商界議員看淡成效。



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姚柏良冀留足夠時間找「白武士」

7名有份聯署的議員包括陳家珮、李鎮強、陳學鋒、姚柏良、霍啟剛、管浩鳴、黃元山。旅遊界立法會議員姚柏良表示，政府在前年《施政報告》中提及「躍動港島南」計劃，要活化海鮮舫，當時業界感到振奮，南區亦有很好的旅遊資源，可將附近一帶打造成旅遊勝地。

他指，明白要貿然動用公帑並不容易，但認為政府可與其他慈善基金、企業等商討，能否參與保留及活化工作。他透露，有對海鮮舫有興趣的人士正商討洽談，希望政府給予足夠時間讓經營者尋找「白武士」，又指海鮮舫的牌照本月到期，需要「大檢」才能續牌，時間緊迫，希望當局能提供方便。

馬會拒評會否介入

曾任南區區議員的新民黨陳家珮表示，海鮮舫有很大的文化價值，明白到經營上的困難，但舉例指可考慮尋求馬會介入，將其翻新成一個有歷史特色的地標。她指，要活化海鮮舫不一定要動用公帑，政府可提供政策支援，又相信在集思廣益下，會有不同活化方案，例如可否成為海洋公園的其中一個景點，或者考慮像當日赤柱美利樓的做法拆件覓地重置。

不過姚柏良隨即承認，香港土地供應不足，找陸地重置可能比水上更難。

選委界議員管浩鳴表示，珍寶海鮮舫是港人的集體回憶，明白到其營運有困難，但希望政府積極考慮尋求其他方法保留，例如尋求馬會介入。馬會回覆電台查詢時，表示不予置評。

盧偉國看淡：曾在船上演奏有回憶 無奈現實考慮

不過亦有商界議員表示有保留，經民聯主席盧偉國認為需從現實考慮，這些地方營運從來是視乎商機。他指對珍寶海鮮舫要移離香港亦感可惜，自身很久之前在船上參加一個國際工程界會議時，亦曾在船上演奏琵琶娛賓，有很多回憶，但無奈現實考慮，難以再營運，尤其昨晚看到新聞，該船有部份疑因日久失修而翻沉，相信不易「起死回生」。