珍寶海鮮舫下月移離香港　林鄭月娥：不能勉強用大量公帑介入

珍寶海鮮舫下月移離香港，行政長官林鄭月娥曾於2020年《施政報告》提出「躍動港島南」，推動海洋公園協作，重新活化海鮮舫，但她今早（31日）出席行政會議前表示，若相關單位無法找到完美方案，她不會因曾表示會保留而勉強耗用大量公帑介入。



林鄭月娥指，當初構想南區發展時，珍寶海鮮舫擁有者慷慨答應無償捐出，所以當局不打算斥資營運，因政府不擅長營運這些場所。如果合作夥伴海洋公園及海鮮舫業主無法找到完美方案，她不會因為《施政報告》曾表示保留而勉強介入，因項目實際可能無法執行，或須耗大量公帑，她感謝雙方為努力保留海鮮舫作出的努力。

珍寶海鮮舫2020年3月停業，曾與政府達成合作協議，無償捐贈予海洋公園營運，行政長官林鄭月娥亦於2020年《施政報告》提出「躍動港島南」，珍寶海鮮坊業主同意無償捐贈海鮮舫予海洋公園，當局會推動協作，以非牟利方式重新活化海鮮舫。

不過，珍寶海鮮舫的母公司香港仔飲食集團昨日（30日）宣布，去年底接獲海洋公園通知未能找到合適的第三方機構營運，無法落實捐贈計劃，因此決定下月將珍寶海鮮舫移離香港，以檢查、維修和存放，集團正物色適合泊位，以減輕成本，靜待新經營者出現。