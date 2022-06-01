立法會︱優化師資議案通過　吳秋北：教師要有「自我革命」決心

立法會今日（1日）討論選委界別議員鄧飛提出的「優化師資，有效落實愛國教育」議案，以及新民黨議員李梓敬提出的「改革公務員制度，提升政府效能」議案。在愛國教育議案，有議員指教師要有「自我革命」的決心，至於改革公務員制度議案，多名議員批評公務員「少做少錯，不做不錯」的文化。



吳秋北認為教育界要「去殖化」，教師就要有「自我革命」的決心。（李澤彤攝）

吳秋北：教師必須有深厚國家觀念

工聯會會長吳秋北發言時表示，回歸25年來「一國兩制」的成功舉世公認，但人心回歸仍有不盡善的地方，指教師是人類靈魂的工程師，必須有深厚的國家觀念，除培訓外亦要多到內地交流學習、實地考察，認為教育界要「去殖化」，教師就要有「自我革命」的決心，一些鼓吹分裂國家、歪曲歷史的教師是「政治毒素」，應即時取消其註冊。

楊潤雄指根據《教育條例》處理教師失德個案

教育局局長楊潤雄指出，政府會繼續大力推動愛國教育，培養學生國民身份認同和愛國情懷，並以嚴謹及嚴肅的態度，根據《教育條例》及從教育專業角度考慮，處理教師失德的個案，支援教師的持續專業發展。

有關教師培訓，楊潤雄指由2020年11月至2022年5月，教育局共為新入職教師舉辦18場「教師專業身份」工作坊，約1,550名教師參加。局方又為擬晉升教師舉辦8場「專業操守、價值觀」工作坊，約1,500名教師參與，參加者反應整體正面。此外，當局為校長及教師舉辦了32場《憲法》、《基本法》和《國安法》相關培訓，約有7,300人參加。

「優化師資，有效落實愛國教育」議案獲得通過。

楊潤雄指，政府會繼續大力推動愛國教育，培養學生國民身份認同和愛國情懷。（李澤彤攝）

李梓敬：不排除有公務員口服心不服

至於「改革公務員制度，提升政府效能」議案，李梓敬表示雖然只有百幾名公務員拒絕宣誓，但不排除18萬公務員之間有人口服心不服，即使有公務員不聽話上司亦無法解僱，認為應該要讓問責官員參與公務員招聘、升遷和解僱的程序，並直接與工作表現掛鈎。

簡慧敏建議 局長擁考核、升遷權力

選委界別議員簡慧敏提出修正案，認為主要官員和公務員之間需要非常緊密的工作，但相關制度跟不上。她提出公務員團隊中不乏勤奮、有能力的人，熟悉程序、經驗豐富，不過就非常敏感「職責範圍」，一般有事不關己，己不勞心的心態，但偏偏解決經濟民生問題，需要跨部門協作。至於公務員按機制、講年資升遷，簡慧敏認為會令行政體制缺乏活力。

立法會討論「優化師資，有效落實愛國教育」、「改革公務員制度，提升政府效能」兩項議員議案。（李澤彤攝）

簡慧敏提出讓局長可管理一定層級公務員的工作表現，例如擁有考核、獎懲、升遷的權力，破除「重程序、輕成效」的官僚作風，以及甄別人才時更着重統籌協調和解難能力。另外亦要公開招聘高級公務員職位，以增加競爭。

自由黨議員李鎮強則認為要引入關鍵績效指標（KPI），又以處理鼠患為例子，批評政府政出多門。