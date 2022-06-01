林鄭透露收官之月開始「執包袱」　參觀微型展：事物放大都好醜陋

特首林鄭月娥任期踏入「收官之月」，今午（1日）到中環街市出席微型藝術展開幕，活動展出維港夜景等微縮模型。林鄭表示，今日是自己任期最後一個月的首日，已著手執拾物品。

活化中環街市是林鄭出任發展局局長時，在政府內力排眾議爭取得來，成功將這塊甲級商業地從勾地表剔走，成為市建局的重點保育項目。她在活動上將當時收到的微型歷史建築磁石，轉送華懋行政總裁蔡宏興，感言微形物品特別好看，但將事物放大通常都很醜陋。



一手保住中環街市 引李家超政綱自詡「以結果為目標」

中環街市是林鄭多次到訪的項目，她稱為保育中環街市流過不少汗水和淚水，當時為保留這幢殘破的建築，面對不少反對聲音。她說近期社會多討論「以結果為目標」，當年的目標是活化後遊人如鯽，項目去年8月開業以來，至今已有800萬人次到訪，對項目有今日成果感到高興。