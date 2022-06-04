美發表宗教自由報告　特區政府強烈反對失實描述

美國發表《2021年全球宗教自由報告》，舉例指《香港國安法》實施後宗教自由受到影響，特區政府強烈反對，認為是失實描述。



《宗教自由報告》指，《基本法》保障宗教信仰自由和進行宗教活動的自由，引述法輪功人士指，國安法實施後政府的寬容度下降，又引述其他宗教人士指，國安法雖沒有損害進行宗教行為的能力，但關注法案生效後，一些活躍於修例事件的公民團隊與宗教團體自我審查的情況。

報告提到，曾撰文反對實施國安法的浸聯會會長羅慶才，4月突然辭職對移居海外，稱「他擔心留在香港會遇到報復」，又提到好鄰舍北區教會停運。

特區政府發言人表示：「自《香港國安法》實施後，香港社會得以由亂轉治。《香港國安法》確保香港特區能堅定不移並全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針，並清楚訂明香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港特區居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的自由在內的權利和自由。而《香港國安法》規定的四類危害國家安全的罪行定義嚴謹，奉公守法的人士不會誤墮法網。」

特區政府發言人強調：「執法部門在《香港國安法》或任何本地法例下，均根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。」