政圈風聲︱李家超談組班一句話惹猜想　港澳官員來港當「說客」

距離新一屆政府上任只有⼀個月，候任特首李家超周二（31日）結束北京行程返港，政界關注新一屆政府班子是否已獲北京「開綠燈」。李家超見記者時談到籌組班子，說了一句「所有人選都是我決定」，令政界議論紛紛，究竟是否意有所指？



李家超當選後，一直推進撰寫政綱及籌組班子的工作。（資料圖片/張浩維攝）

李家超組班「食咗唔少檸檬」

新一屆政府組班進度，一直十分保密，李家超從北京回港見記者時，透露曾與國務院港澳辦主任夏寶龍討論組班情況。他當時指，組織管治班子是候任行政長官的責任，「所有人選，以及我考慮的一些重點，都是由我決定」，他會盡快組織管治班子，按照《基本法》向中央提名及任命。

此言一出引起建制陣營議論紛紛，有接近李家超人士指，李家超的心水名單和有關方面有部分出入，雖然自薦或循不同途徑表達有意入閣者多不勝數，但都要講求「情投意合」，個別人選非李家超心水，反之亦然。據聞，李家超招攬人才加入過程中，「食咗唔少檸檬」，要在短時間完成組班，十分倉卒。

距離新一屆政府上任還有一個月。（資料圖片）

港澳系統人士南下 組班「最後衝刺」

有消息人士透露，近期有港澳系統人士來到香港做「說客」，遊說潛在人選加入政府，以盡快完成組班。落實「愛國者治港」後，一般認為「熱廚房」溫度有所下降，有助吸引有能之士，但無論李家超主動尋找還是有關方面推薦的人選，接觸時有很多人都「say no」，所以雖距離政府上任僅一個月，班底仍未完全敲定。

近日有港澳系統人士已身處香港，繼續與潛在人士會面，遊說他們加入政府，估計未來幾日是關鍵時間，名單很快要交上北京作最後拍板和任命。

聶德權有望過渡新政府

新一屆政府架構增至六司十五局，除了外求人才，不少現屆政府司局長都會留任，除了財政司長陳茂波，有「林鄭愛將」之稱的公務員事務局局長聶德權，亦很大機會過渡至李家超班子。