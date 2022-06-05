高永文倡以強制快測取代核酸強檢：疫情反彈或因沒做全民強檢

近期新冠疫情確診宗數有所反彈，全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文今日（5日）出席活動後指，回升或因第五波疫情高峰時沒有採取動態清零行動，使得社區存有一定數量的傳播鏈，他大膽假設政府能否採用比較「有想像力的方法」推行全民檢測，例如在指定日數內強制進行快速測試，取代核酸檢測，以將香港確診數字減至最低位。



高永文說，未能猜測近日確診數字有所回升，是否與疫苗通行證有關，但認為放寬社交距離措施有令確診數字回升的風險，但同意放寬是無可避免，因為要考量對香港整體社會和經濟影響，明白政府在這段時間「非常難做」。

他又指，知道市民希望盡快與海外接軌，但認為政府要慎重考慮，嚴防海外輸入更強勁病毒株和個案。至於與內地通關，他相信除非國家改變防疫策略，否則不清零、沒有安心出行實名追蹤等措施下，沒有任何一個內地城市會願意和香港對接。

本港在3月一度傳出進行全民強制檢測，惟行政長官林鄭月娥最後指不宜把有限資源用於全民檢測而暫緩。被問到若第六波爆發應否再次嘗試全民檢測，高永文指，可考慮以快速測試取代核酸檢測，因快測在本港普及使用，雖不及核酸檢測敏感，但亦具相當準確程度，可考慮加入罰則和措施，規管市民如實情報檢測結果。