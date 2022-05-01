高永文：放寬措施疫情一定反彈　香港已「被動進入」西式共存

食物及衞生局前局長高永文今日（5月1日）出席商台節目時表示，政府在未「清零」之前放寬防疫措施，疫情一定反彈，現象無可避免。不過他提醒，內地似乎並沒有放寬「動態清零」的跡象，在推動與內地通關時要思考清楚未來的道路。



指港「被動進入」西方共存狀況

高永文指出，現時單日確診數字已由高峰時的五位數降至三位數，政府又因應社會需求或壓力，放寬社交距離措施，形容香港現時是「被動進入了西方與病毒共存」的狀態。他指，雖然個人會理解放寬的必要性，但目前在未「清零」前就放寬防疫措施，加上未知會否出現傳播力更強的新變異病毒株，如果再不加入其他有效措施，必然會引起另一波反彈。他又指，已落成的方艙醫院仍有需要保留，本港亦不應學習西方「放任」的做法，仍有需要維持口罩令等個人防護措施。

高永文提到，政府在2003年沙士一役後已詳細檢討並制訂應對策略，如日後出現疫情時要在早期採用強力遏制措施，啟動最嚴格的感染控制措施，並透過快速檢測辨識及隔離患者，進行接觸追蹤等，即類似現時採用的「動態清零」策略。

高永文又指，中國是全球唯一採用遏制措施的國家，而其他國家則採取「與病毒共存」的適應性或緩和措施。他指有些人或在觀察內地是否有打算放寬「動態清零」，向「共存」方向調節，但從近日情況看來不是這樣，例如上海疫情不受控，乃至影響到北京後，政府都開始用一些「非常強力」的手段強硬清零，因此從整體趨勢來說，「內地是不能容許不清零的情況」，如果香港想和內地通關，這一點仍然要注意。

曾任高永文局長政治助理的立法會議員陳凱欣則指，政府要盡快檢視目前醫療系統的不足，例如當局評定本港有足夠中醫師，但未有善用人手。此外，她提到基礎醫療亦應盡快引入中醫，以倍增醫護人手，亦要加快建設全港首間中醫院。高永文補充，特首選舉唯一候選人李家超在政綱提出讓中醫發揮更大角色，希望這方面能做得進取一點。