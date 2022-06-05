李家超組班｜高永文：無意再入政府　讚盧寵茂熟內地合適掌醫衞局

候任特首李家超正在組班，全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文今日（5日）出席活動後，被問到會否再次加入問責班子時，他稱一直非常重視前線醫療診斷工作，之前已經因為擔任食衞局局長而離開診所，目前希望以診所正常營運為基礎，以其他方法去服務社會。

至於政圈盛傳港大深圳醫院院長盧寵茂，將出任改組後的醫務衛生局局長，高永文表示，盧寵茂是「好合適的人選」，以其專業醫療權威，能好好幫助香港在醫療衛生服務業界與世界和內地對接。



指盧寵茂堅守專業 把病人利益放第一位

高永文認為，醫療衞生範疇不可能單靠一個地區發展，必須與內地和世界接軌，他指盧寵茂長期在內地工作，熟知內地抗疫政策，有助兩地溝通交流；亦相信他在傳染病控制領域，能加強香港與國際間的合作。

他又稱讚盧寵茂是堅守專業精神的醫生，這是作為醫生最重要的特質，永遠把病人的利益放在第一位，相信他是醫務衞生局局長的合適人選。

食物及衞生局改組成醫務衞生局，高永文指意義不限於只是改名，食衞局在過去幾年與環境局有不少跨局合作，架構重組後，能一併處理所有和食物與動物有關的工作。他相信所有重組都是有理有據，能否做好各個政策範疇的工作，視乎如何利用改組後的優勢，盡早預防可能引起的溝通問題。