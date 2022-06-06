消費券︱陳茂波：第二期暑假發放　引入新營辦商需時對接電腦系統

財政司司長陳茂波今日（6日）出席立法會財經事務委員會期間，簡報香港整體經濟最新狀況。他指香港經濟在第一季受疫情影響明顯惡化，預料下半年經濟活動會恢復。

他又強調，港元與美元的聯繫匯率政策不變，而部份港人移居海外對整體稅收、銀行體系沒有太大影響。



移居海外繼續領福利？陳：日後消費券可構思一下

陳茂波指，受第五波新冠病毒疫情的爆發及社交距離限制措施收緊的影響，本港廣泛的經濟活動和經濟氣氛均受嚴重打擊，香港經濟在今年第一季明顯惡化，實質本地生產總值扭轉先前四季的增長趨勢，按年收縮4%。

受到疫情影響消費市場、勞工市場等，本地內部需求在第一季明顯轉弱，私人消費開支在去年第四季增長5.3%後，在今年第一季下跌5.5%。

儘管經濟有所收縮，消費物價通脹在今年首4個月進一步上升，撇除政府一次性紓緩措施的效應，基本消費物價通脹率在今年首四個月平均為1.6%，陳茂波形容「尚算溫和」。

陳茂波表示疫情繼續受控，加上社交距離措施逐步放寬，預計今年下半年本港經濟活動會恢復，加上4月初發放第一輪電子消費券，不少食肆及商店生意明顯好轉，零售總銷貨值在4月份已顯著回升到11.7%。

委員會主席林健鋒問到第二期消費券的進度，陳茂波指由於政府引入兩個新營辦商，讓市民有多點選擇，希望有健康的競爭，所以新營辦商要時間讓電腦系統做點工作，讓政府系統可以對接，第二期消費券會在暑假開始派發。被問到如何處理有些市民離港後不交稅但繼續拿福利，陳茂波表示可以日後在消費券方面構思一下。