政壇諸事町︱陳茂波認同培僑「培才思報國」　煮食為喻鼓勵中學生

財政司司長陳茂波今日（29日）出席由立法會前主席曾鈺成擔任校監的培僑中學畢業禮。他在致辭期間表示認同培僑中學的辦學理念——「培才思報國」，培育學生的報國之心和報國之情，並立下報國之志，更自言比較「為食」，以「煎炒蒸炸燘燉焗」為喻，鼓勵學生「條條大路通羅馬」，在社會上各展所長。



陳茂波在過往的政府宣傳片中，曾以一身廚師裝扮登場。（資料圖片）

指「煎炒蒸炸燘燉焗」各有好吃之處

陳茂波指，畢業標誌各位同學完成了一個歷程，卻也是新一個旅程的起步點。「雖然未知道公開試成績如何，將會繼續升學抑或進入社會工作，未來，總有很多未能確定的變數，無可避免地會讓大家心裡比較忐忑。不過，人生其實常常都處於不確定的環境中。可以確定的只有過去，未來本身從來就是充滿變數。從這個角度想，其實又不需要太擔心未來會如何。」

他更指，換個角度看其實大家更應該因為未來的可變而充滿期待，無論是升讀大學、作其他進修，抑或找工作，大家都可以將自己的興趣與潛能全力發揮。「有人說『條條大路通羅馬』，我比較饞嘴，會說『煎炒蒸炸燘燉焗』，只要努力嘗試好好地煮，任何烹調方法都會有其好吃之處。」

陳茂波大讚培僑中學一直大力推動國民教育課程，在課堂教學與課外活動中，致力培養學生認識祖國，豐富國情和民族歷史發展的知識，並提供各樣體驗式的學習，包括軍訓、考察大灣區和內地不同省市，讓學生擴闊視野，為未來貢獻國家做好準備。

陳茂波出席培僑中學畢業禮。（資料圖片）

以名導演為例：遇不如意事要肯努力、敢變通

陳茂波又以七十年代電影《大白鯊》為例，稱導演在拍攝中途遇到困難，機械鯊魚出現故障，電影差點「爛尾」，但後來導演將電影重新定位後，作品叫好又叫座，藉此說明人生不一定如意，未來充滿變數，但只要肯努力、敢變通，總會闖出一片天。

陳茂波在在演辭中，刻意沒有透露該名導演的身份，叫學生自行查找。翻查資料，陳茂波所指的是荷里活著名導演史提芬史匹堡，《大白鯊》一戲正正是其成名作。