六四33︱趙恩來：歸家路經維園也被截查　稱「白色恐怖」在港蔓延

前日（4日）是六四事件33周年，警方連續兩年局部封閉維園並嚴陣以待，防止市民前往集會悼念，截至前晚11時半共拘捕五男一女，年齡介乎19至80歲，分別涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」、「阻礙警務人員執行職務」及「藏有攻擊性武器」。

前支聯會常委趙恩來當日持鮮花路經維園期間被警察截查，最終被驅趕離開未有被捕。他今日（6日）於商台節目上表示，當日只是回家期間路經維園，慨嘆現時香港人已不再掌握警察的執法標準，「白色恐怖」正在蔓延。



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手持「6」、「4」鮮花：打算送朋友

趙恩來指，六四當日和朋友在大坑、天后附近一帶用膳後打算回家，期間在天后附近買了一些鮮花，由於體積較大難以放在背包中，所以手持前往銅鑼灣港鐵站，而維園是必經之路，又正好想起以往該處有六四燭光集會，是以在附近看幾眼懷緬一下。不過他指，警察一見到他就截停搜查並將其推向一邊，他曾解釋已正在離開，但都被查問一輪、要將鮮花塞進背包後才放行，帶到銅鑼灣港鐵站離開。

被問到當時手持6枝白玫瑰及4枝紅玫瑰是否有特別含義，趙恩來解釋每年六四都會如此買花，而有朋友對六四有特別的情意結，所以今年打算將鮮花送給對方。他強調絕對無意參與或鼓吹任何違法行為：「警方自己都說，行街買東西食飯沒有問題。當時警察問我為何在這、去什麼地方，後來又質疑我持有文宣，但事實上什麼都沒有。」

趙恩來引述現場警員指，如此出現在現場有機會干犯煽惑未經批准結集結，但他不同意，反問現場附近有花店，是否連花店都要一併封鎖。他指，以前的香港有明確的執法標準，但現時香港人完全不明白，問特首林鄭月娥「何謂違法」對方也不知，「大家都不斷喺度估條紅線」，形容白色恐怖正在香港蔓延。

他強調，絕不鼓勵大家猜度或是鋌而走險做可能違法的事，但現時社會已出現寒蟬效應，執法亦比較「過敏」，大家都猜想不到未來發生什麼事。他指，大家只要有心就可以繼續紀念六四，大家各有各的方法去做。