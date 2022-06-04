六四33周年︱趙恩來攜花被搜、泛民網悼　羅健熙：守護記憶到最後

六四33周年，新政治形勢下維園第二年在「六四」當天遭圍封，也是連續三年沒有「合法」的燭光晚會，除數百警力駐守維園各出入口，當局加強在周邊巡邏、截查途人，包括前支聯會常委趙恩來。他攜帶一束紅白色鮮花到銅鑼灣，被警方帶到帳篷搜查背囊，要求收起花束，並被帶到港鐵站著他離開。

民主黨下午在社交專頁貼出燭光圖片，寫道毋忘六四，「不想回憶、未敢忘記」。黨主席羅健熙亦發文，引用民運歌詞「但有一個夢，不會死，記著吧」，表示「我們守護記憶，直到最後一人」。



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劉慧卿：要勇敢，有智慧，要小心

民主黨前主席劉慧卿今天也三發帖文，上載民主女神像的照片，表示「人民不會忘記」，又寄語「要勇敢，有智慧，要小心」。前立法會議員邵家臻則上載與燈柱「六四」標誌的合照，寫道「無論雨怎麼打，自由仍是會開花。今日，香港處處是維園。」

陳家洛：真的「什麼都沒發生過」？

公民黨創黨成員、前立法會議員陳家洛，早於4月15日起，開始在社交專頁以「當年今日」形或回顧89民運足跡。他今天再連發多篇帖文，反問「1989年6月4日，真的『什麼都沒有發生過』嗎？」他也上載當年「六四」軍警深夜入城的照片。黨主席梁家傑則早一日，在端午節貼出燭光照，寫上出自屈原《離騷》的詩詞「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」。

吳文遠：唔見棺材唔代表冇死過人

社民連吳文遠就上載往年，與梁國雄及古思堯抬棺材的照片，指「唔見棺材唔代表冇死過人」，又指「鬥長命的日子開始」。吳帖文中憶述往年此際，都會與梁、古接力抬棺材，風雨不改，但目前二人都因國安法坐監，「而我哋放返嚟嘅，就連講句說話都被話成煽惑，更莫講話抬棺材。無所謂，民主自由從來得來不易，唯有繼續堅持，一步一步行返條路出嚟。」

社民連黃浩銘則上載內地藝術家王興偉的油畫作品《新北京》，該作品「二創」六四時的照片，以中槍企鵝借代躺在三輪車上的兩名中槍市民。該展品原本在M+博物館展出，四月遭下架。黃寫道「展品可以下架，往事卻在心頭」，又標註人民不會忘記。

趙恩來：不磨滅記憶、不鋌而走險

趙恩來向傳媒否認打算到維園悼念，而是相約朋友在銅鑼灣食飯，花束是打算送給朋友。他指，警員質疑他手中的6支白玫瑰及4支紅玫瑰，有機會煽動他人參與非法集結，故要求他離開現場，但他認為警方反應過敏。

趙恩來慨嘆在維園集會悼念的情況惡化，今晚不會再到銅鑼灣，只會在私人地方悼念，「對良心有個交代」。他又指公道自在人心，寄語港人勿磨滅記憶，同時不要鋌而走險。趙恩來前年「六四」，與包括支聯會常委等多人進入維園悼念，被控煽惑及參與未經批准集結罪，入獄8個月，今年2月中才出獄。

趙恩來。(李澤彤攝／資料圖片)