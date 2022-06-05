六四33周年｜警方銅鑼灣一帶拘5男1女　檢萬用軍刀　維園凌晨解封

昨日（4日）是六四33周年，康文署自前晚11時起封鎖維多利亞公園部分範圍，指要防止有人進行未經批准的公眾集會，影響公共安全及公共秩序，並避免病毒傳播風險。至今晨約零時30分，維園逐步解封，警員移除現場所有鐵馬，派部份人手留守出入口，市民可自由進出。



警方表示截至昨晚11時30分，共有5男1女在銅鑼灣及維園一帶被捕，年齡介乎19至80歲，並檢獲一把萬用軍刀。他們分別涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」、「阻礙警務人員執行職務」及「藏有攻擊性武器」。



警方指，警員昨日下午約1時在糖街近告士打道巡邏期間，發現1名80歲姓袁男子形迹可疑，遂上前截查，惟他拒絕合作，警員多次口頭警告不果，遂以涉嫌「阻礙警務人員執行職務」拘捕他。

晚上7時許，警員在維園發現1名69歲姓劉男子高叫口號，遂上前截查，惟他拒絕合作，警員多次口頭警告不果，遂以涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」拘捕他。

晚上約8時，警員在公園內發現1名80歲外籍男子形迹可疑，遂上前截查。警員其後在他身上發現一把萬用軍刀，遂以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕他。

同樣在晚上約8時，警員發現一輛貨車違例停泊於記利佐治街的雙黃線位置並造成阻塞，影響其他道路使用者。警員指示貨車司機駛離現場，惟車上1名25歲男司機及1名19歲男乘客拒絕合作，警員遂以涉嫌「阻礙警務人員執行職務」拘捕2人。

晚上近9時，警員在東角道及記利佐治街截查1名形迹可疑的59歲女子，並要求她出示身分證明文件，但她情緒激動並拒絕聽從指示，警員遂以涉嫌「阻礙警務人員執行職務」拘捕她。所有被捕男女現正被扣留調查。

▼2022年6月4日晚上，警方宣布維園納入「警察行動區」▼



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六四33周年期間，政府多部門在銅鑼灣維園一帶採取行動。除了維園局部範圍被康文署封鎖，警方亦派出大批警員在附近駐守，晚上宣布將維園納入行動區，要求所有人撤離。

銅鑼灣一帶全日氣氛緊張，有警員截查穿黑色衣服和背囊插白花的市民，亦有乘涼的長者被查身份證。在晚上有市民以手機展示蠟燭和「64 33」圖示，亦有人高舉「悼念六四」的圖片。

▼2022年6月4日晚上，有市民手持蠟燭在銅鑼灣出現▼

