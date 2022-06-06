限聚令｜政府擬直接公告限聚令人數調整　議員批繞過立會毫不尊重

立法會「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」今日（6日）召開會議，討論政府防疫規例。多名議員對政府修改更新「限聚令」的模式，直接公告生效後不用再經立法會審議的做法非常不滿。有議員批評政府不尊重立法會，認為行政立法關係不應如此。



議員指立法會審議不影響法令生效時間

事緣現時法例599章有關防疫措施的要求，以「先訂立，後審議」的附屬法例形式生效，政府可以先行訂立規定，但生效後要交回立法會審議，聆聽議員的意見。但政府在兩周前的會議上，於「限聚令」相關的附屬法例中列明，食物及衞生局局長可以藉憲報刊登公告修改限制人數，而不以附屬法例形式。當時會上議員經立法會法律顧問提醒後，得知如此做法，往後立法會在政府修訂限聚令細節、法例生效後將不能再討論，認為此做法不妥，要求食衞局再次審視。不過今次會議中，食衞局將原先的修訂建議原封不動再次交上。

今日會議上，多名議員輪番質疑政府的做法。選委界簡慧敏表示，限聚令的人數限制影響面甚廣，即使政府本身已可「先訂立，後審議」，都應該預留時間予立法會討論，讓議員反映市民的意見，這亦是《基本法》賦予立法會審議法案的權力，質疑政府過去8次修改限制人數都經立法會審議，為何往後要改為公告，更加沒有預先和立法會溝通。她又認為政府的做法一定程度反映當局如何看待行政立法關係，指抗疫2年多以來立法會議員代表民意向政府防疫抗疫政策反映過不同意見，部份最終都獲得採納：「我希望局方要明白，完善選舉制度後，立法會和行政機關的關係要思考一下，大家應該如何『拍住上』。」

新民黨黎棟國亦表示，即使政府現時的做法在法律上未必違反，但這是原則問題，《基本法》第73條列明立法會有審議法案的權力，作為議員不應「放棄」這個權力。他又質疑政府所指的「抗疫工作有緊迫性，加快工作效率」的說法不當，因為現行「先訂立，後審議」形式已足以讓政府有必要時快速修訂附屬法例，只是實施後要再經立法會審議，「如果是（限聚令人數）數字上的修改，政府要預先做預案很容易，一早就應草擬好，最後看到有需要就填數字上去。」他認為政府試圖繞過一個重要的程序，扼殺立法會議員表達意見的空間，有違程序公義。

政府：公告可減省前期行政工作

食衞局副局長徐德義解釋，直接公告的形式有較多好處，例如執行上的彈性，而不經立法會和行政會議審議，可以節省一些政府內部的前期準備工作，例如法例修改和草擬、放上行會議程等。

小組將提修訂 要求重新賦權立法會審議

委員會主席梁美芬亦加入，指今日的立法會十分重視行政立法關係，但議員已明顯地表達意見，政府的做法並無緊迫性，用不著為了這個而影響行政立法關係，「我會勸政府，不用企得那麼硬」。

曾任食衞局政治助理的選委界陳凱欣亦表明不接受局方的解釋，她指「先訂立，後審議」不會令法律無法生效或遲了生效，但立法會應該有權利去討論執行細節，否則日後如發現法例有不妥貼、不完善的地方，要再提意見或修改就很難，「新政府說要『以結果為目標』，但經立法會審議結果是不會變的，而有些程序是『走唔甩』的」，實在看不見局方有何必要繞過立法會。

會議最終亦沒有通過是項修訂，陳凱欣會後向記者表示，議員將會以小組委員會名義，就是項附屬法例提出修訂，要求廢除「公告」的部份，重新賦權小組委員會審議的權力。她指出，政府明知在上次會議中，有眾多議員反對繞過立法會的做法，今次仍然原封不動「態度照舊」，是不尊重立法會的行為。

有另一委員私下反映，施政「以結果為先」不代表政府可以完全不理會程序，跳過立法會的把關，政府在兩次會議上的解釋也毫不合理，不明白為何本屆政府在快將落任之際，還要做這種事情「激嬲」議員。