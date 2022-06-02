公務員︱林素蔚倡汰劣10%　周小松批主觀：難究責官員公僕孭飛？

立法會今早（2日）通過新民黨李梓敬提出的「改革公務員制度，提升政府效能」議案。多名議員繼續「招呼」公務員，指他們在第5波疫情下發揮未如理想，有議員更建議可定期淘汰10%「表現最差」的公務員。

公務員事務局局長聶德權表示，十分認同公務員管理制度須與時並進，提供足夠誘因和有效的賞罰制度，推動公務員精益求精。他指，過去兩年政府積極改善公務員制度，包括要求公務員宣誓或簽署聲明、以及設立公務員學院等。



林：表現最好10%有獎金 表現最差10%收警告

多名議員關注公務員薪酬制度，地產及建造界議員龍漢標、九龍中直選議員楊永杰都提出，公務員薪酬應與表現掛勾，一些表現未如理想的人員應凍薪或延遲加薪。楊永杰更指，政府內部可能有「free-rider」，少做少錯、不做不錯，坐享其成。

專業動力林素蔚指「再鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日」，公務員制度積弊多時，需要大刀闊斧改革。她建議從架構入手，設立跨部門統籌制度，以及設立合適賞罰機制：「例如表現最好10%員工就有獎金，表現最差嗰10%就收警告信，連續兩次收警告信就要凍薪甚至革職。」

周：問責唔到官員 就入晒前線公務員數

不過，也有議員為公務員抱不平，勞工界周小松認為香港公務員一直被評價為世上最優秀的團隊，他原則上認同改革大方向，個別公務員表現有改善空間，但留意到有部份議案和修正案的措辭比較主觀，描述得比較負面，希望大家以理性務實的態度討論問題，例如有一部份問題源於政府高層指揮失當、應變能力不足：「大家唔應該問責唔到話事嘅官員，就入晒前線公務員數。」