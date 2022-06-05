政圈風聲︱新議員為爭表現「暗鬥」？　爭提修訂、發言內容惹不滿

經新選舉制度下產生的立法會，議員「清一色」是愛國者，但不代表是明爭暗鬥會減少。政圈耳語，上周立法會會議期間發生三件事，引起個別資深議員及外界不滿，批評有新議員為求博取表現，個別言行或未經深思熟慮。據了解，立法會主席梁君彥將於周二（7日）約見議員，將會觸及以上現象。



4小時議員議案 多達11議員提修訂

事緣上周立法會會議如常處理口頭質詢、政府法案及議員議案。其中議員議案，分別有教聯會鄧飛提出的「優化師資，有效落實愛國教育」議案，以及新民黨李梓敬提出的「改革公務員制度，提升政府效能」議案，二者的修正案數目分別達到8個及11個。類似的現象，上一次會議也曾經出現，5月25日的會議中，勞聯林振昇提出的「推動職業教育發展，培養人才構建多元出路」議案，也有多達11名議員提出修正案。

有資深議員會後大吐苦水，指個別修正案措辭本身意義不大，只是改動一些近義詞、連接詞等，對原議案意思沒實質影響；亦有一些修正案明顯不具可行性，質疑部份是「為提而提」。新民黨主席葉劉淑儀會後亦在社交網反映，李梓敬議案有11項修正案之多，有4個確實無法支持，例如工聯會黃國建議「首長級公務員設國籍限制」，與《基本法》原則不符，是以在會上多次要求記名點票。

上文提及的資深議員解釋，現時立法會辯論議員議案，每位議員最多可發言5分鐘，而按照梁君彥目前對議員議案的處理手法，辯論4小時後就要結束，而「排隊」發言議員人數眾多，又要預留時間予政府官員回應，很多時直到時間結束也有大批議員未能發言；如果提修正案，則能獲安排優先發言。

立法會主席梁君彥將約見議員，講解議事程序。（資料圖片/廖雁雄攝）

另一議員分析，相信梁君彥十分難做，因為部份修正案沒有必要，對秘書處工作也帶來額外負擔，雖然其有權不批准修正案，但始終現時的修正案並非刻意拉布，希望盡量不過早拒絕。據了解，梁君彥於周二約見立法會各大板塊及部份新議員，講解議事程序，希望大家更好掌握規矩，確保議事質素。

李梓敬回覆查詢指，提出議案前曾徵詢黨主席葉劉淑儀意見，對方建議議案措辭不能太過進取，否則容易「劃走」一些支持者；用詞盡量簡單、原則性，留下空間予其他議員討論，最終他接納建議並喜見議案獲得通過。他說，會尊重其他議員提修正的權利，並認為經修訂後的議案，也沒有偏離其原意。

議員倡淘汰10%最差公務員 被指未經深思熟慮

此外，上周四會議辯論李梓敬議案期間，多名議員關注公務員在疫情下的表現以及改革升遷制度，不少人對公務員提出不留情面的批評，例如九龍中直選議員楊永杰提出，公務員薪酬應與表現掛勾，一些表現未如理想的人員應凍薪或延遲加薪，又認為政府內部可能有「free-rider」坐享其成。「專業動力」林素蔚更指，「再鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日」，建議設立合適賞罰機制：「例如表現最好10%員工就有獎金，表現最差嗰10%就收警告信，連續兩次收警告信就要凍薪甚至革職。」

在會上，同屬議會新丁的勞工界周小松也看不過眼，指雖然原則上同意改革公務員制度，但認為頂層指揮出現問題也是重要因素，不點名批評有議員說法太主觀：「大家唔應該問責唔到話事嘅官員，就入晒前線公務員數。」

有資深公務員私下反映，公務員慣於切實執行指令，這亦是以往公務員制度取得成功的因素之一，就算要改革，現時部份針對公務員的批評不太公道：「裁掉10%最差員工、末位淘汰制，是網上流傳那些『成功人士管理學』農場文的說法，但你怎麼定義誰是最差10%？由誰定義？當生存受到威脅時，人性黑暗面就會浮現，工作互扯後腿、排擠異己會更加嚴重。就算假設在私人企業行得通，政府部門又是否應該出現這種風氣呢？」該公務員批評有議員為求見報「語不驚人死不休」，發言未經深思熟慮。

工會批個別議員言論偏激 部份內容不符事實

公務員總工會主席馮傳宗指，留意到近期社會尤其立法會議員對於公務員有一些「系統性」的攻擊，但部份內容流於情緒的宣洩，亦不合乎事實，例如有指公務員升遷制度太過著重「論資排輩」，但實際上也須按表現評核，期望議員可以多了解現行制度，亦歡迎公務員事務局局長多向議員解說。他又質疑「最差10%收警告信」的說法太過偏激，提醒政府有18萬僱員，一成員工動軏已是一萬多人，希望議員在發表言論前可以考慮清楚。

馮強調，一向對改革公務員制度持開放態度，但須科學地進行，舉例指「KPI」不可能一刀切實行在全體公務員上，因為彼此工作性質不同，應集中在頂層領導而非個別公務員上。他又希望，大家討論提升公務員表現時不要一天到晚只想如何「懲罰」，多從正面、鼓勵的方向出發。

議員聯署促保留珍寶 發起人被當場「柴台」

另一個事例見於上周會議期間，7名議員就聯署去信政府及候任特首辦，要求當局設法保留「珍寶海鮮舫」。議員聯署去信政府關注議題本是常事，但聯署過程亦「一波三折」。其中一段小插曲，聯署的7名議員包括管浩鳴、陳家珮、李鎮強、姚柏良、霍啟剛、黃元山，以及陸瀚民，但最後公開的版本中，陸瀚民未有參與聯署，加入民建聯陳學鋒。

據聞，陸瀚民初聽聯署內容覺得沒什麼問題，但由於其所屬的經民聯高層不傾向保留珍寶舫，陸最終無聯署。事實上，黨主席盧偉國同日亦向傳媒表示珍寶坊雖有特色，可是現實上已難有商機。

此外，聯署發起人陳家珮見記者期間，曾倡議尋求馬會介入，將珍寶舫翻新成一個有歷史特色的地標，又提出珍寶海鮮舫「唔一定要浮喺水上面」，可以成為海洋公園的其中一個景點，或是考慮像當日赤柱美利樓的做法拆件覓地重置。不過在陳家珮身旁的旅遊界議員姚柏良當場指，香港土地供應不足，找陸地重置可能比水上更難，場面頗為尷尬。

有議員指，聯署要求政府關注某議題是慣常做法，但新議會有太多聯署，似乎看見了熱門議題就立即提出搶焦點。

新選舉制度以「愛國者治港」、「良政善治」為原則，但似乎仍需一段摸索期。（資料圖片）

一名政壇元老向筆者嘆道，新議會下建制派沒了「共同敵人」後，個別議員想盡辦法爭取表現，頻繁地發表意見，甚至愈「政治正確」就愈好，但內容質素未獲保證。如何才做到真正「良政善治」，似乎仍需一段時間摸索。