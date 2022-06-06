傳鄭若驊不留任律政司長　林定國接替　湯家驊：溫和理性具資歷

候任特首李家超正組班，有報道指現任律政司司長鄭若驊不留任，大律師公會前主席、資深大律師林定國將接任。林定國接受查詢時稱不作評論。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，沒收到相關消息，一切以候任特首正式公布為準，但原則上來說，看不到任何理由林定國會不適合任律政司司長，「他是大律師公會前主席，那一定表示在行內受到尊重，資歷又豐富，怎會不勝任呢？」他指，雖然沒有直接在工作上和林定國合作過，但私下認識其本人，認為對方個性溫和、理性。



《星島日報》報道指，林定國已辭任政務司司長辦公室轄下行政署的行政委員會主席一職，而近日業內有傳林定國開始推卻手頭上的案件。

林定國於1990取得香港大學法學士學位，1992年成為執業大律師，2013年獲委任為資深大律師，至2017擔任香港大律師公會主席。不過，林定國於2018競逐連任時，被大律師公會前主席戴啟思組成的「星級團隊」挑戰，當時戴啟思團隊批評林定國任內未「及時發聲」，包括高鐵西九龍站實行「一地兩檢」，林定國最終連任失敗，公會亦分裂成不同陣營。

林定國身兼多項公職，包括消費者委員會主席、監警會委員。