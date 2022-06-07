消息：行政會議通過電車加價　成人票價增至3元　7月11日生效

消息指，行政會議今日（7日）通過電車加價申請，成人票價由2.6元加至3元。政府之後公布，12歲或以上人士車費，由2.6元加至3元；小童（3至11歲）由1.3元加至1.5元，月票由220元加至260元；長者（65歲或以上人士）的票價亦會由目前1.2元調高至1.3元，經修訂的車費將於7月11日起生效。



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政府：建議加幅為可接受水平

政府發言人表示，自上次2018年7月調整車費以來，面對來自其他公共交通工具的競爭，以及長時間受到疫情和必要的社交距離措施影響，電車的乘客量持續下跌，其車費收入相應減少；有鑑於電車公司當前的財政狀況，實有必要調整車費以維持其財務可持續性。

發言人指，電車具獨特歷史意義，一直廣受市民和旅客歡迎，也是香港市民的集體回憶，亦推行多項改善項目和引進創新措施以提升電車服務，考慮所有相關因素後，政府認為有需要調整電車票價以維持其穩健營運，而電車公司的建議加幅亦為可接受水平。

特首林鄭月娥日前在Facebook指，參觀了電車車廠，讓她孩童時想「揸叮叮車」的夢想成真。（林鄭月娥fb圖片）

林鄭日前支持電車加價

特首林鄭月娥日前在Facebook指，參觀了電車車廠，讓她孩童時想「揸叮叮車」的夢想成真。她指電車和天星小輪都是香港歷史悠久的公共交通工具，服務超過一世紀，滿載幾代市民的集體回憶，政府應盡力確保這甚具歷史價值的交通工具可繼續營運，肩負傳承香港歷史文化的使命，其中一個方法是支持它們加價。