電車加價｜電車申加價成人票最多加4毫　交諮會︰加價難避免

【電車加價】公共交通服務現加風，電車公司早前向港府申請加價，各類票價加1至4毫不等。其中成人票價建議由現時2.6元，加價至3元；小童則由1.3元，加至1.5元，兩者加幅同為15.4%。至於月票的加幅較大，建議由220元加至260元，加幅達18.2%。



交通諮詢委員會今日(24日)開會討論電車的加價申請，交諮會主席張仁良表示，明白電車面對其他公共交通工具激烈競爭，以及疫情影響，客量和收入顯著減少，經營環境嚴峻。交諮會討論加價申請時，已考慮及平衡所有相關因素。



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交諮會主席張仁良指出，欣悉電車公司傳承電車歷史價值的同時，推行一系列改善項目，並引進創新措施提升電車服務，為乘客提供更安全和舒適旅程。交諮會明白電車服務面對激烈競爭，加上疫情及相關社交距離措施，令電車乘客量和收入均顯著減少，經營環境嚴峻。交諮會討論加價申請時，已考慮及平衡所有相關因素，包括電車公司最新營運及財務狀況、推行的改善項目及公眾接受程度。

張仁良續說，一如其他加價申請，交諮會會就電車加價申請向政府提交意見，供行政長官會同行政會議考慮。

張仁良指，電車公司經營的確有困難，加難將難以避免。（資料圖片）

電車申請的加價幅度（立法會文件）

交諮會委員今日會議，亦聽取政府簡介龍運巴士、城巴（機場及北大嶼山巴士網絡專營權）及新巴現有專營權，在2023年屆滿後的安排，以及政府與巴士公司商議的最新情況。

張仁良說，交諮會知悉政府與巴士公司的商議進展良好，專營巴士公司能在為期10年的新專營權下，繼續為市民提供優質的公共巴士服務及發展可持續巴士服務網絡。交諮會亦欣悉相關巴士公司在困難營運環境下，仍同意在新專營權下採納新增專營權條款及承諾，進一步提升服務質素和巴士安全。交諮會將適時作出建議。

2021年「姜濤號」

