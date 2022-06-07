香港民研：林鄭月娥民望升至36分　鄧炳強支持度冠局長

香港民意研究計劃公布特首及主要官員最新評分，行政長官林鄭月娥得分從3月低位繼續上升，最新有36分，較4月30日至5月6日調查上升1.4分，支持率淨值為負60個百分點，上升3個百分點。



林鄭月娥支持率淨值為負60個百分點。（資料圖片/梁鵬威攝）

林鄭支持率淨值為負60個百分點

民研在5月31日至6月5日進行調查，以電話隨機訪問1,000個市民，顯示林鄭評分連升3個月，由3月初低位26.6分上升至最新36分。

林鄭支持率按月上升3個百分點至17個百分點，反對率輕微下跌至負77個百分點，支持率淨值為負60個百分點，按月上升3個百分點。有27%受訪者給予林鄭0分。

楊潤雄支持度包尾 為負24個百分點

局長方面，調查顯示保安局局長鄧炳強支持率達44個百分點，反對率為34個百分點，支持率淨值為10個百分點，較3月7日至11日調查上升11個百分點，是支持率淨值最高的局長。次高為環境局局長黃錦星，支持率淨值有7個百分點。

支持率淨值最低的局長為教育局局長楊潤雄，為負24個百分點，較3月調查上升5個百分點。其次為食衞局局長陳肇始，為負19個百分點，剄升23個百分點。

第五波疫情緩和，陳肇始民望亦大幅反彈。（資料圖片/廖雁雄攝）

末代港督至歷任特首 林鄭平均分最低

林鄭月娥即將卸任，民研亦公布末代港督及歷代港督民望，末代港督彭定康任內平均分為56.9分，首任特首董建華為51.9分，曾蔭權為58.1分，梁振英為43.6分，林鄭月娥為39.1分。

至於今屆政府的局長民望，最高為公務員事務局前局長羅智光，任內平均支持率淨值為14個百分點。現任局長最高為商經局局長邱騰華，有8.8個百分點。最低為民政事務局前局長劉江華，為負23.2個百分點，其次為教育局局長楊潤雄，為負22.8個百分點。