鄉郊代表當選要書面宣誓　議員促增資格審查及改為面授宣誓

鄉郊代表選舉明年初舉行，《2022年鄉郊代表選舉（修訂）條例草案》委員會今日（7日）召開會議，討論要求當選人簽署書面宣誓效忠特區及擁護《基本法》。



多名議員在會上關注宣誓模式與其他立法會及區議員選舉有別，認為鄉郊代表選舉應與立法會及區議會選舉一致，改為面授宣誓或增加資格審查。民政事務總署署長張趙凱渝強調，書面及面授宣誓同樣莊嚴並具法律效力，署方參考了人數相若的選委會，認為書面宣誓做法更順暢。



鄉郊代表選舉參選人須書面宣誓。（資料圖片/羅君豪攝）

陳學鋒要求與其他選舉宣誓做法保持一致

民建聯陳學鋒認為，鄉郊代表有機會晉身政治體制，宣誓模式應與其他公共選舉當選人一致，質疑當局做法是貪方便。選委界黎棟國同樣認為，鄉郊代表選舉應盡量貼近立法會及區議會選舉，理解當局籌備選舉時間緊拙，但望日後選舉完成後再作檢討，考慮修訂為面授宣誓。

民政事務總署署長張趙凱渝指，面授宣誓與書面宣誓同樣莊嚴，法律性亦一致。署方參考了人數均為1,500人左右的選委會做法，認為書面宣誓的操作更容易、暢順，強調書面宣誓非次等做法，但也聆聽到議員意見，不排除日後再作修訂。

陳學鋒認為，鄉郊代表有機會晉身政治體制，宣誓模式應與其他公共選舉當選人一致。（資料圖片/歐嘉樂攝）

至於資格審查，陳學鋒指，儘管選委會也是書面宣誓，但選委會有資格審查，質疑署方難以確保鄉郊代表當選人真誠宣誓。民建聯李世榮也表示，選舉主任所得的候選人背景、言行資料可能不足參考，促當局檢討。

張趙凱渝表示，資格審查委員會只負責行政長官、選委會，和立法會選舉，鄉郊代表選舉並不包含在內。雖然沒有資格審查，但當選人參選前須先簽署效忠文件，由選舉主任確實為值得信納才能參選，當選後要再作第二次書面宣誓。