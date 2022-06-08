電車加價︱林智遠讚營運有道疫情拖累　盼市民理解：4毫做得咩呀

行政會議昨日（7日）通過電車加價，成人票由2.6元加至3元，小童票由1.3元加至1.5元。立法會議員、交通諮詢委員會成員林智遠今早在港台節目表示，明白市民的感受，但認為電車在成本控制方面已做不少工作，加價後多收的錢僅能填補去年的虧損，又反問：「今時今日4毫子做得啲咩？」



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指成本控制已算做得好

林智遠表示，成人票15%的加幅字面上是多，但苦笑指「今時今日4毫子做得啲咩呢？」他明白到市民對加價的感受，眼見近月的士、煤氣費等等都加，生活百上加斤。不過，他指從會計師角度，審視電車公司的財政狀況，對加幅還算可以理解：「公平啲講句，電車公司營運同控制成本，都叫做幾出色喇。」

他指電車公司最大的問題不在於成本，而是疫情下市民出行減少導致收入大減，又認為電車的廣告收入近年有所改善，亦有一些創新手法增加收入，例如吸引一些大熱藝人的支持者落廣告、讓人在電車上辦派對等。他指經初步計算，是次加價後公司大約可多收300萬至400萬元，剛好是去年虧損。

從交通角度，林智遠認為電車對一般市民而言仍有吸引力，始終其功能性不易取代，市民在港島出行，可以就地上車，直接在目的地附近下車，不用像搭港鐵般在出口和月台「上上落落」。不過他指，未來政府須考慮全港整體交通布局：「邊樣係奢侈享受類，邊樣係為市民方便每日都會坐嘅呢？電車應該係後者。」他認為到了某個階段，如果電車經營有明顯的困難，政府需要考慮如何幫助。