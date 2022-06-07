行會通過電車加價　每程成人票價加至3元　7.11起生效

運輸及房屋局公布，行政長官會同行政會議今日（7日）同意香港電車有限公司修訂車費。電車加價後，12歲或以上人士的車費由現時2.6元，加15.4%至3元，3至11歲小童則由1.3元加至1.5元。新車費將於7月11日起生效。

當局表示，在評估電車公司的加價申請時，已根據既定政策和機制考慮各項因素，包括電車公司自上次調整票價以來營運成本與收入的變動；電車公司對未來營運成本、收入、利潤和回報的預測；以及預期公眾的接受程度。



+ 1

運輸及房屋局表示，電車公司自2018年7月調整車費以來，面對來自其他公共交通工具的競爭，以及長時間受到疫情和必要的社交距離措施影響，電車的乘客量持續下跌，其車費收入相應減少。電車公司進一步增加非車費收入的空間亦相當有限，其盈利率從2018年的18%驟降至2021年的-1.3%。當局認為，有鑑於電車公司當前的財政狀況，有必要調整車費以維持其財務可持續性。

12歲或以上人士票價將由2.6元加至3元，而3至11歲小童票價則由1.3元加至1.5元。月票方面，價格由220元加至260元。此外，65歲或以上長者的票價亦會由目前1.2元調高至1.3元，遊客票則會被取消。

電車申請的加價幅度（立法會文件）

當局又指，電車公司多年來一直提供零排放及票價相宜的服務，並具有獨特的歷史意義，一直廣受市民和旅客歡迎，也是香港市民的集體回憶。此外，電車公司在傳承電車歷史價值的同時，亦推行了多項改善項目和引進創新措施以提升電車服務，為乘客提供更安全和舒適的旅程。考慮所有相關因素後，政府認為有需要調整電車票價以維持其穩健營運，而電車公司的建議加幅亦為可接受水平。

2021年「姜濤號」

