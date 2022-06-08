疫情︱酒吧群組追蹤滯後？陳肇始稱待考究　倘爆第6波應對更科學

立法會今日（8日）大會中，有議員在口頭質詢環節，問及政府如何防止第6波疫情，屆時會如何應對。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府有嚴謹的外防輸入及內防反彈措施。對於有報道指近日酒吧群組個案追蹤工作滯後，相隔一周才開展工作，陳肇始指須再考究報道是否真確。



再爆疫「一刀切」關處所？陳：總結經驗可更科學

陳肇始指，政府一直有嚴謹防控措施，例如防止海外輸入上有眾多要求，包括提供48小時內核酸陰性證明、須出示檢疫酒店確認書等。

提出質詢的民建聯陳仲尼追問，留意到近日有傳媒報道指，有酒吧群組爆發後一星期，個案追蹤辦公室才開始追蹤工作，並引述專科醫生梁子超指滯後情況不理想。陳肇始回應指「報道是否真確，當然要再考究」，實際上現時當申報平台收到快測或核酸檢測陽性報告後，追蹤辦會立即展開工作。而現時安心出行有了疫苗通行證，實際上有實名制功能，追蹤工作理應可以很快。

體演文出界議員霍啟剛關注到萬一再有疫情爆發，政府會否再「一刀切」關閉文娛康體處所，影響從業員生計，形容現時業界見到每日新增個案回升至五百多宗，都「戰戰兢兢」，認為政府應設立科學指標、充份諮詢業界意見。陳肇始表示，限制社交距離是切斷傳染病傳播鏈的重要方法，現時政府在應對疫情上有更多經驗，未來有條件作更科學的決定，例如一旦要關閉都會給予更好的預警和準備時間，而考慮是否關閉時，也會考慮場所的空氣流通量等。