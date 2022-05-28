陳肇始：研抵港人士檢疫第12日前做多次核酸檢測　不評論連任問題

Omicron分支BA.2.12.1變種病毒株由抵港旅客帶入本港社區傳播，食物及衞生局局長陳肇始今早報28日)在電台節目表示，正檢視加強入境檢疫措施，目前抵港人士完成疫苗接種，7日後可離開檢疫酒店，到第12日需要做核酸檢測，當局正考慮在第12日前再加多一次核酸檢測，以助及早發現輸入個案及防止病毒傳入社區。現時每日確診數字維持200宗水平，疫情呈膠著狀態，呼籲市民、尤其長者應多做檢測，做到早隔離、早治療。被問及會否連任至下屆政府，她則稱不評論下屆政府事宜。



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研增加入境人士核酸檢測次數

陳肇始表示，目前BA.2.12.1在社區疑有隱形傳播鏈，早前美國抵港夫婦出社區後才確診，成傳播源頭。現時已檢視如何加強防範措施，因完成疫苗接種人士入境，只需要7天酒店隔離以及7天自行監察，抵港第5日及第12日必須進行核酸檢測。她稱當局正研究在離開酒店後、第12日核酸檢測前再加一次強制核酸檢測，及早發現個案防止傳播，要求相關人士每日做快速檢測亦是方向之一。

她指，現時本港疫情呈膠著狀態，單日確診維持在200宗水平，本港每日進行約6萬次核酸檢測，陽性比率約為0.1%至0.2%左右，學校、院舍在放寬社交措施後亦未見大爆發，雖然有零星個案，但因學生、教職員及院舍院友、員工均需每日做快測，故當局能及早發現。

做個案追蹤冀截斷傳播鏈

她稱，目前醫管局醫院各項數據，如收症、重症、病重使用率等均呈下跌趨勢，但本港疫情仍面臨兩大挑戰，一是社區傳播鏈，目前有新變種病毒流入，衞生防護中心正努力追蹤該些個案的流行病學調查，冀能截斷傳播鏈；另一方面則是外防輸入，現時每個輸入個案均會做基因排序。

通關需與內地溝通

至於通關方面，她稱首要留意本地情況，世界衛生組織報告指全球疫情仍然緊張，每日仍有數以百萬計的確診數字，故需要平衡多方面考慮，而與內地通關方面則需與內地當局商討，強調明白市民十分期盼通關，政府會盡最大努力穩控疫情。

陳肇始：不評論是否留任

被問及是否留任至下屆政府，她稱不評論下屆政府事宜，但現屆政府仍會處理目前正進行中的計劃，包括跟進日前申訴署指食環署滅鼠工作不足事宜，亦會盡力在現屆政府推出基層醫療健康藍圖。

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