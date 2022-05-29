吸煙率創歷史新低惟未達理想　陳肇始︰會設立更嚴謹禁煙區措施

本港最新的吸煙率創歷史新低，從80年代初的23.3%持續下降至2021年的9.5%。食物及衛生局局長陳肇始今日（29日）在網誌中形容，吸煙率首次降至單位數字，為香港控煙工作的一個重要里程碑。惟數字仍未達7.8%的理想水平，需訂立「煙草終局」的時間表及路線圖，並希望從三方面，包括擴大法定禁止吸煙、降低煙草產品的吸引力及全力減低年輕人染上煙癮，締造無煙香港。



政府在上周四公布最新吸煙率，吸煙率下降至9.5%。（食物及衛生局網誌）

中學生吸食電子煙的比率上升至1.1%

陳肇始在網誌中表示，根據政府統計處最新一期《主題性住戶統計調查報告書》，於去年4月至7月期間進行的調查結果顯示，約581,000名香港巿民每日有吸食傳統煙的習慣，佔全港所有15歲及以上人士的比率為9.5%，較2019年的10.2%為低。

至於另類吸煙產品，根據上述調查顯示，2021年習慣每日使用電子煙的15歲及以上人士佔人口比率0.3%，約為17,500人，而2019調查時比率則為0.1%，約為7,200人。加熱煙方面，調查發現習慣每日使用加熱煙的15歲及以上人士佔人口比率0.1%，約為8,400人，而2019年調查的相應比率為0.2%，約為13,100人。

另外，港大調查發現中小學生的吸煙率維持於低水平，但中學生吸食電子煙的比率卻有所上升。調查亦發現中一至中六學生於2020／2021學年時自稱當時有吸食電子煙的比率為1.1%，而2019年同樣調查的相應百分比為0.8%。

參考各地策略 訂立「煙草終局」的時間表及路線圖

陳肇始表示，考慮到另類吸煙產品對本地公共衞生的危害，當局有必要在這些產品在香港大行其道之前採取行動，防止這些產品在香港扎根。同時希望隨著《2021年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例》的生效，吸食另類吸煙產品的比率會逐漸下降。

吸煙與健康委員會宣傳活動。（食物及衛生局網誌）

執法部門有就《條例》在市內進行監察及收集情報，包括監察及調查出售另類吸煙產品的違法行為，並跟進有關的投訴。如發現有違法行為，必定採取果斷執法行動。並呼籲市民切勿以身試法。

研究提高購買吸煙產品合法年齡 減低年輕人染上煙癮

她強調，當局的目標是消除煙草禍害，因此將積極展開邁進「煙草終局」的工作，參考各地經驗，推出全方位的控煙策略，訂立「煙草終局」的時間表及路線圖，包括擴大法定禁止吸煙，設立更嚴謹的禁煙區措施；降低煙草產品的吸引力，例如禁止加添味道的煙草產品、禁止於銷售點陳列煙草產品、要求煙草產品採用全煙害包裝等；全力減低年輕人染上煙癮，例如提高購買吸煙產品的合法年齡。

戒煙診所。（食物及衛生局網誌）

立法、執法及徵稅是控煙手段之一

她指，儘管香港吸煙率之低已經位於世界前列，吸煙仍然是最主要但亦可預防的死亡原因之一。她希望吸煙率進一步降至在《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》中訂下的7.8%的目標，並形容此舉仍任重道遠。

當局將持續積極以多管齊下的方式以進一步減低香港的吸煙率，包括立法、執法、徵稅、健康教育及與社區夥伴合作推行更聚焦的戒煙服務等，以保障香港市民的健康。

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