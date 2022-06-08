李家超違例申免罰　湯家驊：民主思路都試過　官會審視無心或舞弊

特首選舉唯一候選人李家超，今年4月參選期間沒按選舉規例，在刊登選舉廣告後一天內，於選舉事務處中央平台上載支持同意書。根據規例，任何人無遵守適用於選舉廣告的規定即屬犯罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。

李家超昨日（7日）入稟高等法院，就他三度沒有按《選舉程序（行政長官選舉）規例》，在選管會指明的時間內，提交選舉廣告的支持同意書副本，申請豁免罰款或監禁等刑罰及訟費。



候任特首辦表示，李家超向法庭申請免受規限命令，是選舉法例提供的程序，如法庭在考慮有關申請後，信納情況是基於合理原因，而不是不真誠所致，可作出命令寬免；由於事件已交由法庭處理，現時不適宜作評論。



曾派人參加立法會選舉的民主思路，其召集人兼資深大律師湯家驊表示，補交資料的情況偶有發生，民主思路參選人亦曾申請豁免刑罰，法庭會逐次案件審視當中是否無心之失，抑或有人涉及選舉舞弊。



李家超在4月18日刊登方力申的選舉廣告，但在21日才上載同意書。

刊登前已簽署 隔多日始提交

李家超在4月13日、17日和18日在Facebook專頁刊登有關香港女子乒乓球隊主教練李靜、立法會議員林智遠和藝人方力申的選舉廣告，但沒有跟隨指引，在刊登1天內於選舉事務處中央平台上載支持同意書。

根據文件，李靜的同意書於4月12日簽署，即廣告刊登前1日；方力申是4月17日簽署，即廣告刊登前1日；林智遠在10日簽署，是廣告刊登前8日。然而，上述同意書未有按時上載，而是與其他人士的同意書一起，在21日分批上載。

事件發生後，李家超競選辦公室回應指，廣告已獲得3人同意，並已取得支持同意書，並在發生後主動聯絡選舉事務處，又稱以後會加倍小心處理。

湯家驊：若無心之失 法庭可能從寬處理

曾參與多次選舉的湯家驊表示，選舉工程涉及不少工作人員，時間有限而且文件較多，需要補交資料的情況偶有發生，印象中自己亦曾試過，並指民主思路成員去年參與立法會選舉時，亦因未及時提交資料，而向法庭申請豁免，最終獲法庭批准，並無被罰。

湯家驊指，違反《選舉程序規例》是嚴肅事件，法律上候選人需要負上責任，但法庭考慮每一宗案件時，都會審視涉案人是否無心之失，還是涉及選舉舞弊，如是前者，法庭則有可能從寬處理。