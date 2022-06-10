政府顧問倡「社區券」支援照顧者　李世榮：現金津貼較靈活

勞工及福利局委聘顧問團隊進行的「長者及殘疾人士照顧者服務需要及支援研究報告」出爐，提及11項建議，包括為照顧者提供「社區券」，兌換家務及膳食服務等。民建聯立法會議員李世榮今日（10日）表示，「社區券」算是比較「貼地」的措施，但若提供現金津貼則更為靈活，希望政府檢視申請門檻，讓合適的照顧者得以申請服務。



李世榮認為報告吸納了民間意見，但與照顧者的體會仍有距離。他指，過去支援照顧者的政策較分散，由不同機構推動，欠缺大方向，希望當局集中協助照顧者。他提到，照顧者往往面對很多實際問題，例如老人家晚上不願入睡或進食，但現時政府熱線只提供政府服務的資訊，希望當局設立照顧者中心，專門支援照顧者，與他們分享實戰經驗。

組織盼加強服務供應及分布

「照顧照顧者平台」成員、中大香港亞太研究所副研究員盧家詠認為報告的方向合適，但服務不足及分布不均，變相有需要人士須輪候多時或跨區才能使用服務，而且服務針對服務對象，而非照顧者，忽略照顧者在身體、心理和財政的承擔。

「照顧照顧者」平台代表鄧穎怡則稱，截止去年7月底，殘疾人士日間暫託服務名額只有160個，當照顧者因病需要入院時便非常徬徨，甚至希望將照顧對象帶入院，以便照顧。