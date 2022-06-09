支援長者殘疾人士照顧者研究出爐　提11項建議　倡發社區券及現金

隨著人口老化及社會環境改變，照顧者數量及所需支援有所增加。勞工及福利局委聘顧問團隊進行的「香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究」報告出爐，報告建議從四個方向着手支援照顧者，包括：由社區承托照顧者、提升照顧者能力、多方協作及確保照顧者支援措施可持續性。報告列出11項具體建議，包括提供合適的服務、社區券及現金的組合以支援照顧者。勞福局指，政府原則上同意研究報告提出的發展方向和建議，會作出跟進。



人口老化及社會環境改變，照顧者數量及所需支援服務有所增加。（資料圖片）

顧問報告除建議支援照顧者應從四個方向着手，亦建議支援模式分為三層，分別為提升照顧者能力、鼓勵家庭和非正規支援，以及服務整合的協作模式，當中的11項具體建議包括：

1.提升照顧者對服務資訊的重視和認識，並使照顧者和相關人士更主動地尋求協助和善用現有服務

2.檢視現有網站，鼓勵非政府機構／社企／企業以可持續的模式建立照顧者為本的資訊平台

3.提供照顧者為本的培訓和介入服務，以提升照顧者的身心健康、自我管理和應對壓力的能力，並增強其照顧能力

4.促進家庭為本的支援及朋輩照顧者間的互助，在人生和照顧歷程各階段支援照顧者

5.締造照顧者友善社區

6.設計和推廣照顧者友善的工作環境，以幫助照顧者在工作與照顧者角色之間取得平衡

7.建立自我評估工具，以提高照顧者對其需要、危機識別和管理，以及現有支援服務的認識

8.識別高危照顧者並提供及時支援；

9.提升照顧者對輔助科技的認識、接觸和使用，以減輕照顧者壓力，提升照顧能力，並改善其生活質素；

10.加強暫託服務的可及性和多樣性，以支援有突發需要的照顧者；及

11.提供合適的服務、社區券及現金的組合以支援照顧者。

顧問研究：支援照顧者是家庭、社區、企業、政府共同責任

顧問研究強調，支援照顧者是家庭、社區、企業和政府的共同責任，不同界別、專業、機構及政府間應多方協作，推展各項服務，例如採用靈活創新的模式及善用科技，善用政府及非政府資助提供可持續的支援，同時應整合政府已投放的資源，從而提升服務的成效。

勞福局發言人指，稍後會向立法會福利事務委員會匯報研究報告，政府會跟進顧問報告提出的方向和建議，適時徵詢持份者的意見，考慮切實可行的措施以持續支援照顧者。