長者社區券試驗8年少人識　2成人未用已退出　申訴專員展主動調查

政府2013年9月推出「長者社區照顧服務券試驗計劃」（長者社區券），以「錢跟人走」模式，支援體弱長者居家安老。惟申訴專員公署發現，長者社區照顧服務供不應求的同時，政府雖在長者社區券推行8年間由1,200張加碼至8,000張，惟卻有兩成長者在領券後未有使用服務便退出。

申訴專員趙慧賢認為，社區券推行8年仍在試驗階段，數據亦顯示社區券未被充分使用，決定就此展開主動調查，審研社區券的運作安排，並邀請公眾在明年1月1日前提交意見。



申訴專員趙慧賢認為，社區券推行8年仍在試驗階段，數據亦顯示社區券未被充分使用，決定就此展開主動調查，審研社區券的運作安排。（政府新聞處圖片）

長者社區券是政府居家安老政策下一大重點項目，目的是要透過服務券直接向參與「計劃」的合資格長者發放資助，讓他們自行選擇最切合本身需要服務，協助長者留在社區安享晚年，服務範圍包括護理服務、護送或陪診、個人照顧、送飯及家居清潔等。

整項試驗計劃至今已實施約8年

政府在2013年9月推出「社區券」計劃，及後再在2016年10月和去年10月推行第二及第三階段，整項試驗計劃至今已實施約8年。持券的長者可按個人需要，獲社署認可的服務單位提供日間護理和家居照顧服務，以及住宿暫託服務。

申訴專員公署表示，政府過去8年持續檢視社區券並加以改善，包括增加社區券數目、採取更具彈性的服務模式及邀請更多機構參與提供服務。

逾7000長者正輪候資助社區照顧 卻有2成人退出社區券計劃

惟署方發現，社會上有意見反映有長者對「社區券」缺乏認識，亦有長者在領取社區券後沒有使用服務。根據官方數據，在2013/14至2020/21年度，社區券的總數由1,200張增加至8,000張，惟截止2020/21年度，累計獲發社區券的人數中，逾兩成長者在領券後未有使用服務便離開試驗計劃。但在另一邊廂，截至今年7月，全港卻有逾7,000名長者正輪候資助社區照顧服務。

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趙慧賢：社區券未被充分使用

趙慧賢表示，本港人口老化，社會對長者社區照顧服務的需求不斷增加，社區券是政府安老政策的重點措施之一，惟計推行8年，卻仍在試驗階段，政府近年增撥資源為長者提供更多社區照顧服務，亦透過持續檢討作出改善，但仍有社區券未被充分使用的情況，因此決定向社署就社區券政策展開主動調查。

公眾可在明年1月1日或之前以書面方式向公署提交意見

她續指，調查將審研社區券的運作安排，包括服務規劃、審批申請的流程、協助長者選擇服務提供者的措施、服務質素及使用率的監察，以及服務推廣及宣傳工作等，以便在有需要時向政府提出改善建議。她邀請公眾在明年1月1日或之前以書面方式向申訴專員公署提交意見。