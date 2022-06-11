留任下屆？鄭若驊稱很難答：不能確認或否認　拒自評任內表現

距離新政府上場不足三星期，律政司司長鄭若驊出席電視節目時被問到會否留任，她以「不置可否」回應，並拒絕評價自己過去5年的工作表現，僅稱自己和同事都盡心工作。她認為只要「一國兩制」好好實行，有信心香港的資本主義制度及生活方式五十年後也不會改變。



被問到是否最後一次以律政司司長的身分接受節目訪問，鄭若驊以「不置可否」回應，形容問題很難回答，表示現時不能確認、也不能否認，但相信在適當時候自然會有答案。

一國兩制實行好 制度50年後毋須變

鄭若驊不評價自己過去5年的工作表現，指她和律政司同事都盡心做好檢控、起草法律、向政府提供法律意見等工作，認為律政司須繼續推廣法治，加強市民對法治、憲法、《基本法》及國家安全觀念的理解，律政司近五年亦特別進行了「願景2030聚焦法治」。

鄭若驊指，《基本法》列明香港的資本主義制度及生活方式五十年不變，但這不代表五十年後就一定要變，只要香港保持「一國兩制」的初心，維護國家統一，保持香港繁榮穩定，實行得好的制度毋須改變。