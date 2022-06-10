林鄭：香港變成「中國普通城市」是誤解　自由法治2047不會過期

特首林鄭月娥接受傳媒訪問時表示，很多西方媒體試圖將香港形容為「中國的普通城市」（Just another Chinese City），認為這是誤解了「一國兩制」，令她感到非常不安。林鄭強調，「一國兩制」方針是確保香港繁榮穩定的最佳安排，又強調香港的自由和法治完好無損，不存在2047年就「過期」的情況。



林鄭月娥強調，實施《香港國安法》、完善選舉制度是有必要的。（資料圖片/梁鵬威攝）

稱外籍人士離港非因國安法 而是對防疫措施不耐煩

林鄭月娥接受《CNBC》訪問時說，回顧過去，她認為實施《香港國安法》、完善選舉制度，以確保香港繁榮穩定，是有必要的，「穩定對香港保持和提升國際金融中心地位極之重要。」

對於近月有在港外籍人士離港，林鄭強調林不是因為頒布《香港國安法》，而是因為新冠疫情下嚴格的防疫措施「令人非常不耐煩」。

強調自由法治完好無損 惟自由非絕對

林鄭強調，香港的自由和法治完好無損，並期望《基本法》內容可以延續，包括保護個人權利和自由，資本主義制度，以及《基本法》賦與香港的「高度自治」。「香港一如既往地自由，無論是言論自由、集會自由、新聞自由，以及其他。」

不過，林鄭亦強調自由不是絕對，「在公共利益之下，自由必須有所限制。此外，沒有任何公共利益高於國家利益。」她強調，每個地方都要有經護國家主權、安全法律和國家發展利益的法律，而《香港國安法》頒布前，林鄭說這方面是「真空」的。

林鄭月娥稱，近期有不少外國人才離港，是因為對防疫措施不耐煩，與《香港國安法》無關。（資料圖片/黃金棋攝）

《香港國安法》頒布兩年，不少外國人才離開香港，亦有不少國際機構將本港業務遷移至外地。林鄭表示這是暫時的現象。她將情況歸因於新冠疫情的防疫措施，並指出放寬隔離期及解除英美等9個國家的旅客禁令後，來港旅客人數不斷上升。

指防疫措施要嚴格 以維持與內地和國際聯繫

談到訪疫措施，林鄭表示香港需要嚴格的措施，以保障與內地通關，但否認是照搬內地的做法。「香港政府在應對公共衛生危機時擁有高度自主權，但現實是，人們需要往返內地，同時香港亦要維持與國際的緊密聯繫。」她說，「這就是為甚麼過去兩年半，我們一直努力取得平衡，讓我們達致這兩個目標。」

美國政府制裁11名中官員，包括現任特首林鄭月娥和候任特首李家超。林鄭強調這是不合理的制裁，但不會被嚇倒，自己亦不會後悔。她建議候任特首和其他高官，為了忠誠覆行職務，絕不能被人以任何方式嚇倒。