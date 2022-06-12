林鄭：曾向習主席承認大局觀不足　寄語下屆政府不畏鬥爭

特首林鄭月娥月底即將任期屆滿，她今日（12日）出席商台節目時提到，中央對「一國兩制」的堅持從來沒有變形走樣，反而是香港在回歸25周年歷程中有些人對之欠缺理解或錯誤理解，導致眾多事件的發生。她更透露5年前在北京接受委任時，曾向國家主席習近平直接承認個人在國安意識、大局觀上有所欠缺，但自問經過幾年的事件，現時有了更佳認識。

林鄭又指，在制訂《港區國安法》及「完善選舉制度」過程中，向中央提供了不少意見，絕大部份都得到接納。



指經過5年任期 對大局有更多理解

林鄭指出，從中央角度對「一國兩制」的看法從來沒有改變，現在只是「回到初心」，正如已故中共領導人鄧小平所指，香港的事務中央不是不管，如果發生危害國安的事，到時一定要管；而高度自治與港人治港，都要以愛國者為主體。林鄭指回歸25年來，香港在兩方面都偏離了，所以中央不得不出手。她認為，香港在發展過程中有人對「一國兩制」欠缺理解，或是有別有用心的人對之錯誤理解，中央所做的事只是確保不變形走樣。

林鄭又透露：「我記得5年前我去接受委任嘅時候，我真係好坦白同（習）主席講，我喺呢個政府制度培訓出嚟，行政經驗係豐富，但係你話我政治意識、國安意識同埋大局觀，可以睇到地緣政治、香港嘅定位角色呢，真係差一大截，咁但係經過5年之後呢，或多或少都多咗呢啲體會嘅。」

寄語下屆政府不畏鬥爭

她承認香港是個國際化城市，很容易成為國安缺口，因此亦寄語下屆官員必須有大局觀、有不畏鬥爭的精神：「我唔係個擅於鬥爭或者樂於鬥爭嘅人，但有時唔鬥唔得，如果人哋咁樣搞香港，惡意批評或誣衊香港，甚至利用香港誣衊國家，作為特區官員一定要勇於鬥爭，將事實講清楚，採取應該採取嘅行動。」

強調中央兩大舉措期間 有向中央反映意見

中央過去兩年先後落實國安法及修改選制，林鄭在討論特首「雙負責制」時，透露與中央溝通時的心路歷程，由於歷史遺留因素，香港除制度與內地不同外，也有很多生活方式不同，所以特首在中間要拿捏這個角色，「如果只係中央叫我做乜我就做乜，咁就只係單方面負責」，不過事實並非如此，中央始終離香港很遠，即使有了駐港機構，特首才是最了解香港實況的人，一定需要透過特首將香港最現實情況反映出來，將符合香港居民利益的意見反映給中央。

林鄭指在她任內，一些向香港特區負責、向中央反映意見從而爭取到中央支持的工作，「大部份大家睇唔到，見唔到，聽唔到，因為你見到只係個結果，見唔到個過程」，舉例指國安法草擬過程中，她和律政司司長、時任保安局局長曾向中央反映很多意見。「我亦都公開講過，真係好感激中央絕大部份都接受咗我哋嘅意見。」

此外在修改選舉制度過程中，「愛國者治港」只是一個基礎，更多有關制度設計的方法，她作為行政長官也向中央反映很多意見，亦有很多獲得接納，所以有人感到不滿意，以為她作為特首沒有向中央爭取，因為大家看不到爭取的過程。