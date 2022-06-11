先通關內地？林鄭：若快成事可堅持　否則須評估國際人士忍耐力

疫情及通關是近兩年市民最關注的議題，特首林鄭月娥接受電台訪問時，指首4波疫情整體感染人數低，到了第5波Omicron變種病毒大爆發，因傳播力強導致失守，形容爆發是無可避免。

林鄭擔心香港如果一直未能與國際通關，將影響國際地位；但香港同時要與內地連繫，如何規劃一套滿足雙方的公共衞生政策極具挑戰。至於是否應該堅持先與內地通關，林鄭說自己有看法，但不希望影響下屆政府，只是寄語要認真考慮，如果與內地通關很快成事，就可以繼續堅持；但如果需要頗長時間，便要嚴肅評估海外人士可以忍受多久，目前這種難以來港的情況。



林鄭期望新政府上任後，可以快馬加鞭處理與內地通關的問題，強調自己已經盡很大努力。至於與外地通關，林鄭說是本港的問題，但同時須了解中央的看法，包括有關政策變動會否影響與內地通關。她指依照去年條件，香港須做到無本地感染個案，就必定有影響，因為將令香港面臨的風險增多。

疫後可繼續和平集會 嘆《國安法》成代罪羔羊

林鄭說，疫情下市民自由無可避免受限，但主要是因為公共衞生原因，批評有別有用心人士，刻意將集會示威自由與《港區國安法》掛鉤，相信疫情消退後，不再有社交距離限制便可證明，屆時將可以繼續舉行和平合法的遊行集會。

她又指，《港區國安法》下，傳媒對她及政府的批評仍頗為嚴厲，有網媒擔心報道誤墮法網只是「自己擔心」，政府無法控制這種憂慮，又指很多人移民、不投資香港、不敢寫作，都主觀地與國安法掛鉤，令國安法成為代罪羔羊。