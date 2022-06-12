「同行」走數？林鄭月娥：前提是方向一致　否則勉強手拖手無意思

特首林鄭月娥2017年競選期間曾以「同行」為口號，惟任內經歷修例風波，社會撕裂程度空前，又觸發移民潮。卸任在即，林鄭今日（12日）於商台節目上表示，「同行」的前提是大家要有個共同的方向，「如果大家南轅北轍，勉強手拖手同行亦都冇意思」。

她以政改為例，當日有人提倡「公民提名」，這與《基本法》要求「大纜都扯唔埋」，即使2015年政改方案通過，如果一些政治底因沒有解決，最後仍然可能會有人提出「35+」試圖奪取政權。



林鄭：8.31比今日選制更開放

林鄭月娥指出：「同行係需要有個方向嘅，即係如果大家南轅北轍，你勉強手拖手走同行係冇意思嘅。」她指，在全面貫徹落實「一國兩制」上，香港要有繁榮穩定，才有和諧社會的基礎，而一些人本身未有足夠認識，亦有別有用心者鼓吹港獨、自主、公民抗命等，久而久之令「一國兩制」愈走愈歪，如果每次都採取退讓、息事寧人的態度，最終走下去也會走錯方向。她指修例風波的程度前所未見，中央沒有辦法不出手，而行動是果斷、有必要性，令香港回到「一國兩制」的正確軌道，大體上現時香港比起回歸以來任何時候，更有基礎走下去、走得更穩固，希望下屆政府加快處理《基本法》第23條立法。

其中主持人問到政制問題，引述近日國家主席習近平指新選制要「長期堅持」。林鄭指出其任職政務司司長時，自2013年起正好負責政改，希望循《基本法》第45條以及大眾訴求，達到一人一票普選特首。她指，香港在「一國兩制」下政治體制屬中央事權，《基本法》第45條亦有一定規範，如果港人接受這個憲制框架，絕對有信心未來做到普選。不過她批評當時社會「長期充斥公民提名」等等想法，形容是「大纜都扯唔埋」。

林鄭形容今日的新選舉制度，與2014年的人大8.31決定已相當接近，甚至8.31決定比起今日的制度更為開放，保證了最終會有2、3名特首參選人，不會有自動當選情況。但她認為未來完全有可能性，滿足到《基本法》所承諾的民主訴求。

指當日即使政改通過 仍會有人提「35+」

林鄭月娥於2015年政改方案中，是「政改三人組」之首，當時方案在立法會闖關失敗（期間建制派協調失誤一度離場，成為經典鬧劇）。被問到如果當日政改通過，往後香港所走的路會否不同，林鄭認為這難說得很：「我感覺到香港其實去到嗰段時間，十幾二十年，已經潛藏咗好多反中央嘅情緒，同埋有啲外部勢力嘅影響已經聚集喺香港。咁所以當日如果做得到，會唔會出現另一套問題，例如跟住會有搞『35+』？用某一種組織或者係誤導嘅方法，令市民亦都同意用呢種方法去奪取政權？」

所以林鄭認為，即表面上做了普選，如果沒有處理一些底層問題，仍然無法運作順暢。她舉例指第三屆政府做了政制改革，將立法會由60席加至70，衍生了俗稱「超級區議會」的5個席位，反問如此增加了民主成份，對整體香港的民主發展到底是否好事，抑或令香港更加偏離憲制秩序。

林鄭月娥接受商台節目訪問。（商台提供）

不擔心港人移民 未來需再提升青年民族自豪感

被問到香港「人心未回歸」的問題，林鄭認為重要之處在於提升青年的民族自豪感，指香港人其實絕大部份熱愛國家，在一些非政治性事件上，如中國運動員訪港、國家軍艦訪港，市民都十分雀躍。因此未來要做好教育，提升青年對國家的認識。她又指，之所以爭取故宮博物館落戶香港，其中一個原因正是希望透過介紹祖國的歷史文化，強化市民對國家的身份認同感。

近年香港出現移民潮，林鄭認為原因不能一概而論，往往是「推和拉」的因素，一方面由於疫情，香港長期不能實現人員往來自由，另一方面有些地方利用《國安法》實施後的政治狀況改變，以自由為名推出措施方便港人移民，但實際上是吸引香港人才。不過林鄭表示不太擔心，最重要的是香港能重新吸引海內外人才，對未來十分樂觀，認為香港的優勢不易被取代，國家對香港的支持亦十分大。