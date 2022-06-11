林鄭卸任留港做「無殼蝸牛」　透露退休日程何處野生捕獲？

特首林鄭月娥任期至6月30日，將遷出禮賓府，去向備受關注。她接受港台專訪時表示，卸任後會休息，多與家人一起，繼續在香港居住。她又透露現時無計劃置業，已租了地方，不過不方便透露地點。她稱部分時間會在內地或外地，因為兩個兒子都不在香港。



林鄭月娥指，香港是她的家，生活方式與環境都越來越好，閒時可去香港故宮博物館、M+博物館，聽粵曲、欣賞維港兩岸及遊覽郊野公園。

轉新崗位服務國家？林鄭自稱不愛爭取

被問到如果有新崗位服務國家，她會否接受。林鄭月娥指現階段不考慮有關問題，亦非她主動決定，她不會做「為個人爭取」的事，又指無論是做政務司司長或行政長官，某程度上並非她爭取回來，因為她不是「好爭取嘢嘅人」。

林鄭月娥在香港沒有申報持有物業，由於她受到美國制裁，與美國有交易的銀行都不會接受她開戶。若她希望置業，理論上難以有銀行願意承造按揭，很大機會須一筆過付款。根據過往報道，其丈夫林兆波則在中山有一個住宅單位連車位，作自住用途。