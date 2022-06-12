林鄭：傳媒應自覺維護國安　李家超：只要不違法新聞自由空間無限

行政長官林鄭月娥今日（12日）出席《大公報》創刊120周年慶祝活動時表示，媒體除了繼續善用新聞自由，監察政府施政外，更應該自覺維護國家安全，主動向社會傳達國安訊息。

候任行政長官李家超則指，只要不違法，香港新聞自由空間無限。



林鄭月娥：傳媒應主動傳達國安訊息

行政長官林鄭月娥致辭時則指，傳媒角色重要，不論時代如何變遷，傳媒為公眾作分析、比對、參考的功能總不會變，除了繼續善用新聞自由監察政府，更應該自覺維護國家安全，遵守法律，並主動向社會傳達國家安全的訊息，為讀者和觀眾提供正確、全面和不偏不倚的資訊。

《大公報》創刊120年，特首林鄭月娥出席。（張浩維攝）

李家超：香港新聞自由標準與先進地區一致

李家超致辭時指，香港是資訊發達地方，媒體百花齊放，新聞自由受《基本法》保障，符合《公民權利和政治權利國際公約》，只要不違反法律，新聞自由空間無限，而且標準與先進國家及地區一致。他提到，新聞工作擁有公民社會的力量，具重要社會責任，向專業化發展、去蕪存菁，不止是為了行業發展，也是新聞道德使然。

李家超又指，今年是回歸25周年，未來5年是香港「由治及興」的關鍵時刻，相信《大公報》會繼續擔當歷史的見證者，客觀、公正、持平報道「一國兩制」的成功實踐。