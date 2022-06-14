財政司副司長｜黃偉綸開腔回應升官掌土地供應：樂意服務社會

候任特首李家超正籌組新一屆政府班底，各司局長人選備受關注。政圈盛傳現任發展局局長黃偉綸「有得留低」，將出任新設的財政司副司長 。黃偉綸今日（14日）回應指，如果有機會，樂意在合適崗位服務社會。



6月14日，政府公布第六期活化歷史建築伙伴計劃名單



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黃：有機會喺合適崗位 非常樂意

黃偉綸表示，關於下屆政府的安排，相信大家要耐性等待，料不久後會有公佈，「如果有機會喺合適嘅崗位服務社會，我係非常之樂意。」

珍寶海鮮舫無法達成保育共識 冀社會體諒

南區地標珍寶海鮮舫今日移離香港，黃偉綸強調，並非所有政府提出的保育建議項目，都必定可「跑到最尾」，而過去有成功亦有失敗的例子。他重申，在過去一年多，旅遊事務署、海洋公園及海鮮舫業權人曾努力商討，但無法達成合適方案，而海鮮舫亦屬私有財產，至今業權人已決定將海鮮舫運離香港。

他續指，過去政府的保育項目有成有敗，例如何東花園等，最終亦無法達成共識。不過，他指在每個項目中，政府都會付最大努力，「但萬一都唔得嘅時候，希望社會可以體諒。」