睡眠殺手｜六成高血壓患者均同患有夜間高血壓　死亡風險高30%

高血壓一般被稱為「隱形殺手」，事前沒有任何徵兆而出現頭痛、頭暈、疲倦等症狀。不過，很少人知道「高血壓」有另外分為夜間高血壓（Nocturnal Hypertension）。大部份患者即使服藥後，只能控制日間的血壓，到了晚上或入睡後血壓會回升。致力研究夜間高血壓的中大醫院臨床助理教授醫生李錦培表示，香港缺乏關於夜間高血壓的研究報告，可以沒有任何徵兆，但本港高血壓患者中約六成人患有夜間高血壓，所引發的心血管病和死亡風險，更比普通高血壓患者高30%，皆因很多患者在早上服藥後，到了晚上血壓依然回升而不知道。



有患夜間高血壓的李先生指，去年發現被診斷出高血壓後，透過中大公共衛生及基層醫療學院的計劃才得知自己睡眠血壓依然很高，擔心隨時睡眠時引發其他疾病。經過兩次24小時血壓自行測試後，再借助運動調理身體，現時夜間的血壓漸受控。



香港大約有三分之一人患高血壓，而按照研究比例數字，約有六成人患有夜間高血壓。出現病發時，夜間高血壓比日間高血壓更難預計何時會出現中風、或睡眠中途出現中止呼吸症狀。中大醫院臨床助理教授醫生李錦培指，現時香港未有對高血壓病人進行全日的檢測指引。

傳統處理高血壓病人的方式，醫生多數建議病人吃早餐前食藥，通常一天服用一次；但藥物效力最強只會在剛服用後數小時，隨之夜晚漸失效，而患者晚間的血壓則未有任何控制指引，夜間血壓不降，可於睡眠時病發，因此其潛在風險絕不亞於日間高血壓。

科學上仍在研究應否將日間藥物處方在晚上服用

李錦培指，目前科學上仍在研究應否將日間藥物處方在晚上服用，但他擔心，大部份患者較易忘記晚上服藥「通常行完街、飲完酒，相對日頭較易唔記得食。」而且晚間的身體運作與日頭不同，李錦培解釋，一般人在睡醒及快要醒的之間，荷爾蒙會特別升高；初步發現，現時抗血壓藥物中有一款藥物血管收縮素，睡前服有助壓抑荷爾蒙、控制入睡後的血壓。

然而，李錦培續補充，亞洲比歐美更常出現夜間高血壓情況，約高於百分之10，原因是亞洲人的基因對「鹽」特別敏感，而亞洲菜都出咗名特別鹹，而飲食中的鹽攝取過多是血壓升高的主要原因之ㄧ。在英國、歐美等地方，當病人被診斷為高血壓時，均建議患者應作24小時的血壓測試，但香港衛生署則沒有相關指引。除了飲食方面，心理壓力、作息習慣都會成為誘因。

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李先生是一名自由工作者（Freelance），作息及飲食時間不定時。連續數天通宵達旦去籌備工作後、翌日早起的工作模式更是經常發生，工作後經常「食宵夜、飲酒」。他憶述，去年8月時，在家中感到暈眩、神志不清，送院後當時血壓一度升至190多，被診斷為高血壓。他指，由於家族病史，一直都知道自己血壓偏高、大約140，而正常血壓一般只有120至129。

自由工作者李先生去年在家中暈眩、神志不清，送院後被診斷為高血壓，上壓指數高達190。後來經中大檢測計劃得知自己同時患有夜間高血壓，睡眠時血壓不降。（梁思行攝）

有患者參加24小時血壓監測後才知道有夜間高血壓情況

直到今年一月，他參加由中大公共衞生及基層醫療學院24小時血壓監測計劃後，才知道自己夜間都有高血壓的情況，自己睡眠時，血壓都沒有下降，頓時擔心將會引發其他疾病，如心臟病、中風。

他開始參加由計劃延伸的運動班，「之前真係唔知道有分夜間高血壓，亦開始在意做運動。一月時又因為受第五波疫情影響，工作少啲、作息時間比較控制到，可以調理身體。」至今已進行過兩次24小時血壓計的他表示，睡眠時的血壓比日間已下降了2.3%，夜間的血壓漸穩定，希望長遠而言，日間的血壓都能漸受控，甚至無需再依靠藥物控制。

李錦培另外指，中大公共衞生及基層醫療學院正進行研究，將夜間高血壓的患者分為兩組進行測試，一組主要依靠運動控制，另一組則使用個別調配的藥物於晚上服用。他希望，未來香港可以有更多研究報告關於夜間高血壓，現時亞洲地區只有日本有較多亞洲人的報告。他呼籲大眾，若被診斷出高血壓，可參加中大公共衛生學院免費的全日自測血壓計劃，有助進一步了掌握夜間高血壓情況。

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