政壇諸事町︱本屆首見無約束力動議觸礁　何君堯被嘲翻炒舊議案？

立法會今日（16日）續開大會，處理昨日通過政府架構重組後的未處理事項，包括兩項議員無約束力動議。其中選委界何君堯「活化強積金制度」的議案，要求讓打工仔用強積金供款購買醫療保險，未獲足夠支持而遭否決，成為新一屆立法會首個被否決的議員無約束力動議。新民黨黎棟國發言時，更直指何的議案「熟口熟面」，等同何3年前提出的議案，只是改了一點數字。



何君堯提出「活化強積金制度」的議案，因未夠支持票而被否決。（資料圖片）

何：滿以為愛國愛港 就必定唔使多講

何君堯開場發言時，也承認3年前提出過類似議案。他形容將強積金用作購買醫保，是為了將未來的醫療壓力「引流、洩洪」，以免「錢在銀行，人在天堂」。他指2019年提出類似議案時，都有十多名反對派議員支持，大呻今時今日的立法會「我滿以為愛國愛港，就必定唔使多講」，怎知事前向其他議員了解時，才知很多議員未能支持。

多名議員發言期間，都質疑議案建議的效用，認為即使現時強積金制度有很多改善空間，但不代表要再在強積金內抽起一筆金額。工聯會郭偉强表示「不謀全局者，不足謀一域」，強積金是退休保障制度的支柱之一，不能支持提早挪用強積金的建議，縱使現時有不完善之處，也應該想方法優化而非「推冧」它，工聯會接下來會繼續提出其他改善強積金的建議。

黎棟國發言時直指：「可能心水清嘅市民都已經覺得呢個議案熟口熟面，無錯，何議員亦都喺2019年提出『活化強制性公積金』嘅議案，兩次議案內容幾乎一模一樣，都係想開放強積金俾市民購買醫療保險，只係今次將啲強積金嘅相關數據更新咗。」他指，自2000年設立強積金制度以來，平均每年回報率也有3.6%，高過平均通脹的1.8%。

陳浩濂：增加用途要考慮資產能否滿足各項需要

財經事務及庫務局副局長副局長陳浩濂指，強積金一直發揮着本港整體退休保障制度的第二支柱功能，為本港的就業人口作強制性退休儲蓄，與其他退休保障的支柱，例如社會福利及個人儲蓄等相輔相成。他認為，假若要強積金在退休儲蓄以外同時作繳付醫療保險保費或醫療開支之用，需考慮計劃成員的強積金資產在不增加供款及不抵消退休儲蓄的前提下，是否能滿足不同的財政需要。

最終議案在選委界40席，以及直選連同功能界別的50席中，都未能取得在席議員過半數贊成，遭到否決。

議員倡全面統計移居者數據 便於日後制訂人才政策

會上亦處理經民聯林健鋒提出的「強化及鞏固香港國際金融中心地位，提升香港競爭力」議案。議員發言主要圍繞具體如何發揮各方面的國際金融中心優勢，融入國家發展大局。亦有人關注人才需求，選委界吳傑莊指出，人才是涉及香港整體競爭力的關鍵因素，尤其香港面對人口老化、移居潮等情況，政府卻沒有移居外地的完整數字，認為政府只是加強解說香港前景並不足夠，首先要全面統計移居海外的數據，才可制訂合適政策，以及要改善香港生活環境等。

議案最終在無記名投票下獲得通過。