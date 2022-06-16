修改限聚令不再繞過立法會　還原政府讓步經過　議員：幾乎要開火

政府早前提出修訂，希望日後更改「限聚令」和「口罩令」時，不必再經立法會審議，結果在立法會「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」開會時，議員表達強烈不滿，認為是奪去議會審議議案的權力。



委員會與政府爭持不下，但政府在周二（14日）突然放棄堅持，將「限聚令」和「口罩令」回復原來的「先訂立後審議」安排。這場風波引發除了議員聯署反對政府修訂，更是2013年「限奶令」以來首次罕見有政府修訂無法在立法會投票，整個過程可謂「緊張刺激」。



立法會法律顧問提醒 議員紛反對

有議會人士對《香港01》講述「事發經過」，原來政府提出修訂時，議員都沒有留意，是立法會法律顧問提醒，才知道一旦修訂通過，以後立法會就不能審理「限聚令」和「口罩令」，引起議員「激憤」。雖然5月23日會議上，有議員向政府表達做法不妥，但政府將修訂建議原封不動交到小組委員會，更稱「唔得閒就唔會出席第二次會」。

簡慧敏急打聯署信 各黨派即時「齊腳」簽名

小組委員會主席梁美芬當時指，按照程序，就等於完結條例修訂的審議。事關議會權力，議員「發揮小宇宙」想辦法阻止，選委界議員簡慧敏更即日打咗一封聯署信，並聯絡各黨各派議員簽署。

該聯署信提到，政府的修訂剝奪議員審議權利，又指2020年至今政府8 次提交相關修訂，認為並無阻礙抗疫工作，政府未提出足夠理由作出修訂。簡慧敏完成聯署信後，一開始搵人，各黨派就「齊腳」，「嗱嗱聲」簽好名交給梁美芬，「咁先逼到政府再開會」。

政府透過附屬法例修訂，指明日後修改限聚令細節時可以直接公告生效，不用再經立法會審議，引起多名委員不滿。（立法會直播截圖）

6月6日開會火藥味濃 「升呢」至行政立法關係

到了6月6日小組委員會開會，多名議員再次對政府做法表示非常不滿，更「升呢」到行政立法關係。簡慧敏在會上明言，「希望局方要明白，完善選舉制度後，立法會和行政機關的關係要思考一下，大家應該如何『拍住上』。」新民黨選委界議員黎棟國亦指，這是原則問題，《基本法》73條列明立法會有審議法案的權力，議員不應放棄。

簡慧敏是中銀香港的總法律顧問，黎棟國則是保安局前局長，主席梁美芬是基本法委員會委員，再者，食衞局前政治助理陳凱欣亦在小組內，可以說有不少「熟書」的議員參與，事件觸及立法會權力甚至《基本法》，自然觸動議員的神經。

不過，食衞局副局長徐德義在會上表示，修訂可以在執行上有彈性，亦節省一些政府內部的前期準備工作。

眼見政府態度不變，小組委員會成員在休息時商討，在政府附屬法例上提出修正，務求要保留審議的權力。

2月收緊「口罩令」後，維多利亞公園內有不少市民戴着口罩做運動。（資料圖片/羅君豪攝）

政府周二突然還原做法 或「不夠票」通過

到了周二（14日）晚上，政府突然向小組委員會秘書發信，表示回復原先「先訂立後審議」的做法，即放棄「限聚令」和「口罩令」不必經立法會審議的修訂。消息人士估計，可能政府發覺「唔夠票」，甚至發現有法律問題，所以政府回復一直以來的做法。

據了解，議員原先已經準備「火力十足」的講稿，「個個都打算鬧」，但既然政府不再修訂，「懂得回頭是岸」，亦改變為語氣溫和的用詞。

2013年「限奶令」後 罕見政府修訂無法投票

今次是2013年「限奶令」後，罕見再有政府修訂無法投票，當年《財政預算案》二讀審議到晚上9時，很多議員不在席，人民力量議員陳志全在會議完結前15分鐘要求點人數，最終人數不足而流會，原本要審議的「限奶令」政府和議員修訂無法如期表決，令原有的「限奶令」繼續生效。

然而今次事件，連同早前環境局改組開7個首長級職位事件，均發生在「完善選舉制度」後的立法會內，可見雖然政府和議會都說重視行政立法關係，但亦不是「政府想過就過」，有議員就直斥：「以為我哋係求其嘅圖章！」