政府放棄繞過議會改防疫規例　議員促汲取教訓：我們非橡皮圖章

立法會大會今日（16日）通過食物及衞生局提出修訂《預防及控制疾病規例》附屬法例的決議案，政府原先打算以公告形式修改相關「限聚令」等要求，繞過立法會審議程序。不過近日多名立法會議員表達強烈意見後，政府前日取消相關安排，繼續以「先訂立，後審議」的形式，保留立法會審議的程序。

多名議員發言時，歡迎政府聆聽意見後從善如流，但提醒政府應汲取教訓。「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」主席梁美芬形容，政府此役是「想快得慢」，更可能影響日後行政立法關係，既然附屬法例已經「先訂立、後審議」，根本不影響實行時間，又指政府當初一度拒絕聽意見，是「不必要執著」，行政立法應該基於互信尊重的原則共同努力。



選委界陳凱欣指，本來修訂不會有太大衝突，政府一度想繞過立法會，事前又沒主動向議員解說。她憶述過往做政治助理期間，都試過做游說工作，認為政府是次做法不理想。建測規園界議員謝偉銓也表示，政府原先的表現是不尊重議會，幸好最後一刻改變主意，強調「立法會絕對不是橡皮圖章」，希望政府汲取教訓。

陳肇始「認低威」：一如既往尊重立會

食衞局局長陳肇始會上「認低威」：「我希望藉此機會再次重申，特區政府尊重立法會制定法律和監察政府的憲制功能。特區政府亦會一如既往，在制訂與疫情相關的措施時，平衡各種有關因素，包括保障公共衞生、經濟影響及社會接受程度等。我們亦會繼續與立法會議員等有關持份者保持緊密聯繫，聆聽立法會議員對各項抗疫措施的意見。」