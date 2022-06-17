三隧擬推擠塞徵費　非繁忙時段將減價　田北辰倡共乘私家車獲豁免

政府建議實施過海隧道「擠塞徵費」，分繁忙、非繁忙及一般時段三個時段收費。立法會交通事務委員會今日（17日）討論有關項目，會上多名議員認為方案未能解決過海塞車問題的癥結，實政圓桌田北辰建議推廣「共乘私家車」，繁忙時間私家車如有3人乘坐可豁免隧道費。

運輸及房屋局局長陳帆說，當局會確保議會、社會及業界有充份共識，之後就會啟動相關工作，包括分析市民出行習慣、評估不同收費水平對交通流量的影響，其後再釐定方案，目標第四季到立法會交代建議，再展開相關法例的草擬工作。



盧偉國：長遠須建第四、五條過海隧道

田北辰指出，西隧收費昂貴，但早上繁忙時間使用率仍達98%，顯示整體過海流量飽和，有人提出興建第四條過海隧道，但根本沒有落腳點。他認為要解決問題，需要增加每輛私家車的載客量，建議推廣共乘私家車，在繁忙時段，如私家車有2人乘坐，隧道費半價；如有3人乘坐則豁免收費，相信至少可減兩至三成車流。

陳帆稱，當局與田北辰意見「不遑多讓」，他原則上支持，但實際操作上有不同考慮，例如若是司機和老闆乘車，又是否算是共乘。

經民聯盧偉國指，政府2019年提出「三隧分流」，但當時卻表示由於西隧已經飽和，三隧分流不可行，「好彩當日冇過，唔係今日大家一齊揹鍋？」他批評當局未能交出實質數據，今日的討論只是「齋噏」，最主要問題仍是整體過海隧道容量不足，長遠而言須興建第四及第五條過海隧道。另外他認為需要從城市規劃着手，解決市民跨區上班上學，造成交通擠塞問題。

陳帆：現時不談徵費錢銀 以免「傷感情」

民建聯陳學鋒稱，原則上支持方案，但不認同「擠塞徵費」這名稱，認為這等同日後在任何塞車路段都可以收費，建議改為「三隧彈性收費」。他提到隧道塞車問題癥結在於公共交通工具容量不足，形容政府猶如「逼人揸車」。

民建聯陳恒鑌說，「擠塞徵費」的名稱具懲罰性，予人感覺較負面，不少人質疑政府變相增加隧道費，希望政府以鼓勵而非懲罰方式解決擠塞問題，例如在非繁忙時間減價。他又指目前泊車轉乘的配套不足，政府沒有善用大欖隧道及馬料水等地推行泊車轉乘，令泊車轉乘淪為空談。

陳帆回應指，當局在泊車轉乘方面有前衛構想，又稱不同時間不同收費的做法具鼓勵性，非繁忙時段的收費也有減價，未來向公眾解說時可調整說法，亦會考慮是否需要採用較正面的名稱。

選委界林筱魯稱，原則上支持方案，但當局未能提供數據，難以評估成效。他希望政府盡早交代「擠塞徵費」的金額及不同車種的收費等。陳帆說，社會上有不同意見，現階段不想在錢銀方面講太多，以免「傷感情」，運輸署稍後會進行市民出行習慣的研究，其後再制定具體收費方案。