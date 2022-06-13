三隧分流｜政府研徵擠塞收費　團體倡增泊車轉乘：車主過海有目的

西區海底隧道專營權將於明年屆滿，運輸及房屋局日前提交三隧分流新方案，建議實施過海隧道「擠塞徵費」，另會考慮三隧劃一收費，免司機為「慳隧道費」繞路；同時預告加過海私家車隧道費。

立法會議員陳恆鑌認為，擠塞收費可增加司機出行彈性，但認為西隧減價較能治本；香港汽車會會長李耀培則認為，除非僱主實行彈性返工時間，否則擠塞收費難以行得通，「(價格)太少起不到作用，太貴就徵罰車主」，兩人同樣認為增設泊車轉乘優惠較奏效。運輸署副署長邱國鼎則指，將進行細化分析及交通習慣調查，期望於年底提交具體定價詳情。



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民建聯立法會議員陳恆鑌於港台《千禧年代》表示，現時各隧道於所有時段劃一收費，於使用上而言並不公平，他相信擠塞收費可予駕車人士「多個彈性」，可選擇調節出門時間，惟未必足以紓緩擠塞情況。

陳恆鑌：西隧減價即可防繞流

他提到，現時三隧於繁忙時段接近飽和，本身可調節空間不大，他認為，若西隧減價，相信可助紅隧分流，但更有效做法則是於大欖或小欖隧道增設泊車轉乘優惠，始有助減整體交通擠塞情況。

當局認為三隧均一收費，可減少車主繞道行使，陳恆鑌則認為，其他隧道不一定需要加價，西隧減價即可防繞流。

李耀培表示，要實行擠塞收費，除非僱主實行彈性返工時間，否則難以行得通，且調節收費時，「(價格)太少起不到作用，太貴就徵罰車主。」（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

香港汽車會會長李耀培於同一節目表示，擠塞收費不會改變車主習慣，並非紓緩交通擠塞的好方法。他解釋指，本港房屋政策北移，不少港人上班需要過海，「私車好似多咗，但幾十年人口亦同時增多。」他又指，車主駕車過海有其目的，要實行擠塞收費，除非僱主實行彈性返工時間，否則難以行得通，「(價格)太少起不到作用，太貴就徵罰車主。」

他建議，三隧均一收費可有效減少車主繞道，亦有助減塞車情況，與此同時可助紅隧分流。他又指，港府亦應大力改善泊車轉乘措施。

運輸署副署長邱國鼎則指，當局曾於去年第四季曾進行調查，繁忙時段的紅隧車容量逾150%、東隧及西隧則分別是146%及98%，其中西隧更因疫情關係，尚未納入深圳灣及港珠澳大橋等使用情況，經研究後，相信於繁忙時段遏抑交通情況是影響最少、但最有效方案。

運輸署：繁忙時段私家車佔路面60% 惟僅佔過海運載量18%

他又指，現時擠塞收費首要針對私家車，因現時繁忙時段私家車佔路面60%，惟僅佔過海運載量18%，相比僅佔路面8%的巴士，其過海運載量則達80%，故以「效率優先」原則，控制私家車使用過海隧道為重點，騰出道路予其他車輛。

邱國鼎表示，早上7至10時及下午5時至8時為繁忙時間，其中早上8至9時及下午6至7時為「繁忙時段中的最繁忙」，將就不同時段收費進行細化分析及交通習慣調查，始就擠塞收費具體定價再作定論，另將釐定三隧收費定價方案，期望於年底提交詳情。

他又提到，得悉不少駕駛人士屬剛性需求，即非駕車不可，例如貨運及居於偏遠地區人士，當局正研究泊車轉乘情況，以及提升公共交通網絡，以增加改搭公共交通誘因，他提到，以東鐵線過海段通車為例，由沙田及大埔等前往會展，交通時間大大縮減，未必需要駕車。他又指，當局將設檢討機制，初步打算每隔一至兩年進行檢討，「唔會等十年、八年。」

運房局早前向立法會提交的最新文件，披露三隧分流新方案的三大原則，包括引入「擠塞徵費」理念，不同時段有不同收費，繁忙時段的收費會較貴；非繁忙時段則較便宜；又會考慮三隧或劃一收費，以免司機為「慳隧道費」繞路；同時預告加過海私家車隧道費。不過文件並無提及隧道費建議水平。當局曾於2018年提出「三隧分流」，透過調整隧道收費，以紓緩擠塞問題，當時建議紅隧收費大幅調升，引來各界批評，最終政府擱置計畫，等待收回西隧專營權再作打算。