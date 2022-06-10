過海隧道擠塞徵費三大原則曝光　研劃一收費　又分時段收費不同

2018年《施政報告》提出三隧分流方案，最終胎死腹中。運輸及房屋局今日（10日）向立法會提交文件，重提三隧分流，指平日繁忙時間，三條過海隧道已嚴重擠塞，建議實施「擠塞徵費」，當中提到三大徵費原則，包括不同時段不同收費，繁忙時段的收費會較貴；非繁忙時段則較便宜。文件又提到，假如隧道在同一時段的收費，調整至相若甚至相同水平，便可鼓勵駕駛者選用最直接的隧道，而不會因價格問題繞道。

文件亦強調，交通增長主要是私家車，故徵費是以控制私家車過海隧道為重點，根據各類別車輛的載客效率，及對社會的經濟效益，以釐訂收費水平。文件續指，如在2023年收回西隧時，不實施「擠塞徵費」，維持現有收費，過海擠塞問題只會更嚴重。



目標明年收回西隧後實施「擠塞徵費」 繁忙時段較貴

西隧的專營權將於2023年8月1日屆滿，之後西隧將成為政府隧道，由政府負責營運及釐定收費水平。2018年時，政府提出「三隧分流」，透過調整隧道收費，以紓緩擠塞問題，不過當時的建議中，紅隧收費大幅調升，引來各界批評，最終政府擱置方案，等待收回西隧專營權再作打算。

根據運房局向立法會提交的文件，提出在接收西隧後，實施「擠塞徵費」，同樣調整三條過海隧道的收費，以紓緩擠塞問題。文件提到，「擠塞徵費」透過在交通繁忙時段，徵收較高費用，並針對效率偏低的車輛，以改變駕駛人士的出行習慣。

一日劃分三個收費時段

文件提到有第三大徵費原則，第一項為不同時段不同收費，於不同時段收取不同費用，初步構思是將平日劃分為三個收費時段，包括繁忙時段、一般時段，以及非繁忙時段。一般時段會收取「一般收費」，早上或傍晚繁忙時段則需在一般收費之上，以分散繁忙時段的交通量；在非繁忙時段則因應交通情況，收取較「一般收費」為低的「非繁忙收費」，讓該時段使用過海隧道的人士受惠。

不同時段不同收費的徵費原則（立法會文件）

如劃一收費可鼓勵駕駛者減少繞道

第二個原則是希望減少繞道行駛。文件指，收費希望令駕駛者避免於繁忙時段出行，或改乘公共交通工具，從而紓緩繁忙時段的擠塞情況，降低隧道車龍對非過海及周邊道路的影響。另外，假如隧道在同一時段的收費，調整至相若甚至相同水平，便可鼓勵駕駛者根據行程選擇最直接的過海隧道，減少繞道使用其他隧道。

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按「效率優先」原則定收費 私家車成針對重點

第三個原則是效率優先，文件指過海交通的增長主要來自私家車，因此措施應控制私家車使用過海隧道為重點，騰出道路予其他車輛。如以「效率優先」為原則，應根據各類車輛的載客效率及對社會的經濟效益，以釐訂收費水平。

運輸署：不實施「擠塞徵費」會令塞車更趨嚴重

文件指，由於新冠疫情影響了市民的出行習慣，運輸署的顧問現正整合2021年9月底至12月的交通調查數據，並更新相關交通模型，以評估不同隧道收費方案對交通的影響。當局強調，如在收回西隧時，不施行「擠塞徵費」 並維持現時各過海隧道的收費，擠塞問題只會更趨嚴重，尤其當疫情過去，交通需求將大幅上升 ，進一步加重過海隧道的壓力。