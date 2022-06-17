餞別宴悉數取消　與立法會後補食飯？林鄭：無特別說話要同議員講

疫情襲港至今兩年半，橫跨特首林鄭月娥一半任期。臨近屆尾，第五波疫情出現反彈，單日確診回升至逾千宗。林鄭今午（17日）臨時召開記者會，呼籲市民減少跨家庭聚會及非必要飲宴接觸。她說自己也「以身作則」，接近任期結束，都有不少歡送餞別宴會，都全部取消。

除了下周二的立法會餞別午宴，林鄭指自己宴請部門首長、以及行會成員安排的晚宴、司局長宴請都一律取消。她說，不一一交代餞別宴情況，希望大家見諒她未能赴宴：「我都唔希望呢啲活動繼續進行，因為目標係減少非必要飲宴，同飲宴上脫去口罩的接觸。」



被問到對立法會餞別宴取消的感受，以至會否後補、或改以網上形式進行。林鄭笑稱，「我唔係好知食飯點樣可以網上，食飯喎！」隨即與在旁的勞福局局長羅致光對望而笑。她說餞別宴「純粹係食飯」，自己已經出席了立法會最後答問大會，也發表了最後一篇演辭：「我並無特別說話要同立法會議員講，但立法會議員好客氣、主席梁君彥好客氣，話請我食餐飯。但正正依家我出嚟呼籲大家減少晚宴，冇理由自己仲去食飯！」

林鄭又呼籲，本周日是父親節，希望市民在這個時候減少跨家庭聚會，脫口罩飲食更須加倍小心。