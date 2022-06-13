政圈風聲｜疫情反彈兼「七一」臨近　立法會設宴餞別林鄭有變數

「七一」臨近，政界關注國家領導人會否來港視察，除了司局長、紀律部隊等主要官員，建制派議員亦有心理準備，在「七一」前需入住酒店接受閉環隔離一星期，確保萬無一失。

近日疫情有反彈跡象，確診個案升至每日約700至800宗，上星期紡織及製造界議員陳祖恒快測陽性，當局已大為緊張。立法會原定下周二（21日）為特首林鄭月娥舉行餞別午宴，據聞立法會行政管理委員會今早（13日）開會時，曾討論需否改變形式甚至取消午宴，以免有議員高官中招，影響回歸慶典安排。



陳祖恒中招 議員缺席《大公》報慶

政府換屆在即，立法會主席梁君彥按照傳統，本月21日在立法會為林鄭月娥舉行餞別午宴，邀請議員、行政會議成員、政府高級官員出席。不過，近日疫情走勢拾級而上，由每日平均300多宗個案增至800多宗，短期內有機會破千，加上香港回歸25周年臨近，林鄭月娥最後一次作客立法會，亦現變數。

林鄭月娥上周四（9日）出席任內最後答問會，翌日紡織界議員陳祖恒初步確診新冠病毒，有建制中人透露有關方面大為緊張，一眾議員被視為「密切接觸者」，因此缺席《大公報》周日舉行120周年活動。

陳祖恒中招亦觸發行管會探討林鄭餞別午宴安排，據聞有委員提出以「不除口罩」為原則，避免進食；有人則建議擺枱「大張啲」或不碰杯飲酒，具體形式仍有待與特首辦商討。有建制議員指，仍希望按照傳統邀請即將退任的特首到立法會，但要兼顧防疫，倘有官員、議員因確診而未能出席七一就職禮「好難睇」。

《大公報》120周年活動。（主辦單位提供）

梁君彥「溫提」議員發言須戴罩

據了解，大主席梁君彥在會上亦「溫提」議員，出席立法會會議需配戴口罩，包括發言期間，又叮囑議員不要在立法會前廳進食。



至於立法會會議會否受「七一」前閉環隔離影響，據悉會上未有任何定案，梁君彥說仍需與秘書處研究。有議員反映希望繼續開會，亦有聲音指要視乎大會議程及有無官員出席，「議員自己討論就無意思」，認為本月底休會一星期較合適。

立法會今年1月通過決議案，授權立法會會議或委員會會議，在指明時間內可按照《議事規則》遙距開會，設有日落條款，直至今年12月31日。有議員指，當初通過議案是基於疫情，若政府因疫情升溫而宣布公務員在家工作，立法會才有理由改以Zoom開會，相信不能因為要配合閉環隔離而視像開會，加上倘官員正在閉環隔離，亦難以開會。

有建制核心人物指，至今未收到通知領導人會否來港、日程等，但有心理準備要入住酒店隔離7日，估計下周初才有正式通知。