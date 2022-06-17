馮煒光再向葉劉開火　4原因質疑任行會召集人「置大黨於何地？」

前新聞統籌專員馮煒光撰文列舉4項原因，質疑不應委任新民黨主席葉劉淑儀為行政會議召集人，「還望李家超特首再考慮」。



馮煒光文章指，行政會議成立的目的，是在政策醞釀期與政黨、社團先行磋商，以有利爭取在立法會通過政府政策，因此他認為行政會議召集人宜由非政黨、社團人士擔任，「以示公允」。



馮煒光列舉四項原因，質疑葉劉淑儀出任行政會議召集人。（資料圖片/羅君豪攝）

稱新民黨主席任召集人 有矮化其他政黨之嫌

對於有傳葉劉淑儀將出任行政會議召集人，馮煒光列出4項原因反對。他認為若由新民黨主席任召集人，「是否有矮化其他愛國建制政黨/之嫌？」「置立法會議席最多的愛國政黨於何地？」

稱葉劉比他更惹火 重提為劉利群辯護事件

馮煒光稱從來不批評愛國建制人士，「今次撰文講葉太是特例」。馮煒光自言被指為惹火，「以此標準，葉太遠較筆者惹火，因葉太曾公開揶揄民建聯的葛佩㠶（帆）議員」。馮煒光稱同為愛國建制陣營，「又何必在大氣電波中揶揄其他愛國建制議員呢？除非是自詡為『天之驕子』的AO精英心態作祟。」

葉劉淑儀在2021年2月呼籲停止文革式批鬥當時新任食物及衞生局常任秘書長的劉利群，馮煒光從提舊事，稱2019年愛國建制陣營在區議會的戰果，「是和劉利群的僵化思維，不肯為國家為香港『硬食』，果斷下令拆除黑暴的連儂牆，大有關係。」他質疑葉劉為劉利群辯護，「是國家利益大？抑或是個別AO的名聲大？」

劉利群為食物及衞生局常任秘書長，一度遭建制陣營輿論圍攻。（資料圖片）

葉劉問律政司否協助招募海外人才 馮質疑涉國安全

葉劉淑儀在6月11日立法會財委會內表示，外籍律師為本港法治背書非常重要，關注律政司副司長會否協助招募海外人才。馮煒光稱，「若葉太意思是指要在律政司內多僱用海外法律人才，那未免有忽略國家安全之嫌。」他指律政司是非常重要和敏感的部門，「全球各國的律政部門包括西方大國，都不會聘請海外法律人才來為自己律政部門背書的。」

馮煒光對葉劉淑儀出任行政會議召集人甚有保留，「相信一眾愛國建制人士也有同感」。

月初葉劉批馮煒光任新聞專員「冇咩嘢做」

近日葉劉淑儀與馮煒光互相批評，6月4日葉劉淑儀在新民黨網台上批評政府新聞處運作模式落後，談到政府是否要委任新聞統籌專員時，她說新聞統籌專員需要經過訓練，發言人需要是「最叻嗰個」，需要口才好、思維敏捷，不論天南地北的時事也懂得回答。葉劉又指，馮煒光擔任新聞統籌專員時，沒有出來解釋政策，最為人熟悉的工作是以「金鐘仁」的筆名撰文，又稱當時曾到訪其辦公室，場面相當「靜局」，「似乎冇咩嘢做」。

葉劉淑儀早前指政府新聞處改革，談到新聞統籌專員時批評馮煒光沒有出來解釋政策。（資料圖片）

馮反擊曾「深入虎穴」 指有人阻撓工作

馮煒光6月6日在《橙新聞》撰文回應，並大爆梁振英任特首期間工作內幕。他指自己任職新聞統籌專員期間，除了擔當連結愛國人士的橋樑，也主動接觸一些反對派意見領袖如學者鍾劍華，更曾「深入虎穴」相約時任《蘋果日報》高層陳沛敏出席飯局，爭取他們諒解特首施政。馮煒光又指他自掏腰包買了一部單反相機，並報讀工聯會攝影課程，為梁振英拍照，卻被政府新聞處人員指照片質素不夠好而拒絕上傳。

文章提及兩名時任新聞處處長，稱他們阻撓馮工作，又稱另一被梁振英「委以要職」人士向《蘋果日報》洩密，更稱3人均為現任局長。